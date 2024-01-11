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    İtalyan stoper Leonardo Bonucci çubukluyu giydi, ilk röportajını verdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fenerbahçe, İtalyan stoper Leonardo Bonucci’yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan yıldız, kendisini sezon sonuna kadar sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    İtalyan stoper Leonardo Bonucci çubukluyu giydi, ilk röportajını verdi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe, İtalyan "savunma sanatçısı" Leonardo Bonucci'nin transferini duyurdu.

    Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyelerinden Simla Türker Bayazıt, Selahattin Baki, Sportif Direktör Mario Branco ve Sportif Direktör Yardımcısı Okan Özkan da yer aldı. İtalyan yıldız, kendisini sezon sonuna kadar sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    İtalyan stoper Leonardo Bonucci çubukluyu giydi, ilk röportajını verdi

    ARA TRANSFERDE İLK İMZA BONUCCİ'DEN

    İtalyan futbolcu, anlaşmanın sağlanması halinde sarı-lacivertli takımın ara transferde kadrosuna kattığı ilk isim olacak.

    2006 yılında İtalyan ekibi Inter’in 19 yaş altı takımından A takıma yükselen Bonucci, 1 sene sonra Treviso’ya kiralandı. Burada 1,5 sezon forma giyip geri dönen Bonucci, daha sonra Pisa’da yarım sezon oynadı.

    2010 yılında Juventus’a transfer olup burada 7 sezon forma giyen savunma oyuncusu, ardından bir başka İtalyan devi Milan’la anlaştı.

    Kırmızı-siyahlı takımın formasını 1 sezon giyip yeniden Juventus’a dönen tecrübeli futbolcu, sezon başında Almanya temsilcisi Union Berlin’e imza atarak ilk kez İtalya dışına çıktı.

    İTALYA'NIN EN BÜYÜK STOPERLERİNDEN

    Juventus formasıyla kariyerinde 502 resmi maça çıkan Bonucci, Milan’da ise 51 maçta boy gösterdi. 36 yaşındaki futbolcu, İtalya Milli Takımı formasını da 121 kez giyip, 8 gol sevinci yaşadı.

    Bonucci, 2016'da İtalya'da yılın futbolcusu ödülünün sahibi olurken, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya formasıyla şampiyonluk yaşadı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fenerbahçe
    Haberler > Spor > İtalyan stoper Leonardo Bonucci çubukluyu giydi, ilk röportajını verdi
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