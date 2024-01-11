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    Fenerbahçe'de moralleri bozan sakatlık! Yıldız oyuncunun arka adalesi yırtıldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe'de Miguel Crespo'dan gelen haber teknik ekibi üzdü. Portekizli yıldız ısınma öncesi sakatlanarak soyunma odasına gitmişti.

    Fenerbahçe&#039;de moralleri bozan sakatlık! Yıldız oyuncunun arka adalesi yırtıldı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, ertelenen 16. hafta maçında Konyaspor'u 7-1 yenerek gövde gösterisi yapmıştı.

    Karşılaşma öncesi Miguel Crespo'nun sakatlık yaşaması teknik ekibi düşündürmüştü.

    Fenerbahçe'de moralleri bozan sakatlık! Yıldız oyuncunun arka adalesi yırtıldı

    Crespo'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapan Fenerbahçe, şu ifadelere yer verdi:

    "Dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    CrespoFenerbahçe
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'de moralleri bozan sakatlık! Yıldız oyuncunun arka adalesi yırtıldı
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