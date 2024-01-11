Fatih Terim Fenerbahçeli oyuncunun transferini açıkladı, İsmail Kartal cevap verdi

11 Ocak 2024 09:32 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 09:35

Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında Panathinaikos, evinde Olympiakos ile karşılaştı.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan mücadelede Olympiakos, 45. dakikada Sotirios Alexandropoulos'un golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Panathinaikos, bu gole 65. dakikada Fotis Ioannidis ile cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak'ta Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.

Fatih Terim yönetiminde üçüncü maçına çıkan Panathinaikos, ligde oynadığı iki karşılaşmadan galip ayrılmıştı.

FATİH TERİM'DEN SAMET AKAYDİN AÇIKLAMASI

Karşılaşma sonrası basın toplantısında soruları cevaplayan Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, "Hepinizin bildiği gibi eksiklerimiz var. Başkan ve yönetim, eksiklerimizi tamamlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazı şeyler zaman alır. Samet Akaydin'e gelince sportif direktörümüz İstanbul'a gitti ve geri geldi. En kısa zamanda olumlu veya olumsuz bir haber alacağız" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL'DAN FATİH TERİM'E CEVAP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7-1'lik Konyaspor galibiyetinin ardından Samet Akaydin'ın Yunanistan'a gideceği haberlerine "Herhangi bir resmi teklif yok. Gidecek oyuncularla ilgili kesin karar vermedik. Şu an hepsi bizim oyuncumuz, berabere çalışmalarımıza devam edeceğiz" karşılığını verdi.