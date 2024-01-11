Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Fatih Terim Fenerbahçeli oyuncunun transferini açıkladı, İsmail Kartal cevap verdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında Olympiakos ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maç sonu transfer söylentilerine cevap veren Terim, Fenerbahçeli Samet Akaydin'i işaret etti.

    Fatih Terim Fenerbahçeli oyuncunun transferini açıkladı, İsmail Kartal cevap verdi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında Panathinaikos, evinde Olympiakos ile karşılaştı.

    Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan mücadelede Olympiakos, 45. dakikada Sotirios Alexandropoulos'un golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

    Panathinaikos, bu gole 65. dakikada Fotis Ioannidis ile cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

    Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak'ta Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.

    Fatih Terim yönetiminde üçüncü maçına çıkan Panathinaikos, ligde oynadığı iki karşılaşmadan galip ayrılmıştı.

    Fatih Terim Fenerbahçeli oyuncunun transferini açıkladı, İsmail Kartal cevap verdi

    FATİH TERİM'DEN SAMET AKAYDİN AÇIKLAMASI

    Karşılaşma sonrası basın toplantısında soruları cevaplayan Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, "Hepinizin bildiği gibi eksiklerimiz var. Başkan ve yönetim, eksiklerimizi tamamlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazı şeyler zaman alır. Samet Akaydin'e gelince sportif direktörümüz İstanbul'a gitti ve geri geldi. En kısa zamanda olumlu veya olumsuz bir haber alacağız" ifadelerini kullandı.

    Fatih Terim Fenerbahçeli oyuncunun transferini açıkladı, İsmail Kartal cevap verdi

    İSMAİL KARTAL'DAN FATİH TERİM'E CEVAP

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7-1'lik Konyaspor galibiyetinin ardından Samet Akaydin'ın Yunanistan'a gideceği haberlerine "Herhangi bir resmi teklif yok. Gidecek oyuncularla ilgili kesin karar vermedik. Şu an hepsi bizim oyuncumuz, berabere çalışmalarımıza devam edeceğiz" karşılığını verdi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeFatih TerimSamet Akaydin
    Haberler > Spor > Fatih Terim Fenerbahçeli oyuncunun transferini açıkladı, İsmail Kartal cevap verdi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Real Madrid finale kaldı, Arda Güler sevinçten muhabire sarıldı - SporReal Madrid finale kaldı, Arda Güler sevinçten muhabire sarıldıTour of Antalya'da 8-11 Şubat 2024 tarihleri arasında 5. kez düzenlenecek - SporTour of Antalya'da 8-11 Şubat 2024 tarihleri arasında 5. kez düzenlenecekEdin Dzeko Leonardo Bonucci transferinde devreye girdiği iddialarına cevap verdi - SporEdin Dzeko Leonardo Bonucci transferinde devreye girdiği iddialarına cevap verdiHakan Keleş 7-1'lik yenilginin ardından Konyaspor'daki görevinden istifa etti - SporHakan Keleş 7-1'lik yenilginin ardından Konyaspor'daki görevinden istifa ettiFenerbahçe evinde Konyaspor'u 'yedi' bitirdi, Dzeko'dan hat-trick! (7-1 Maç Sonucu) - SporFenerbahçe evinde Konyaspor'u 'yedi' bitirdi, Dzeko'dan hat-trick! (7-1 Maç Sonucu)Sivasspor'a Galatasaray maçı öncesi gişe şoku! Satılan bilet sayısı isyan ettirdi - SporSivasspor'a Galatasaray maçı öncesi gişe şoku! Satılan bilet sayısı isyan ettirdiFenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci imza için İstanbul'a geldi - SporFenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci imza için İstanbul'a geldiGalatasaray zorlu Sivasspor deplasmanına 8 eksikle gitti! Icardi yine yok - SporGalatasaray zorlu Sivasspor deplasmanına 8 eksikle gitti! Icardi yine yokAra transfer dönemi harcama limitleri belli oldu - SporAra transfer dönemi harcama limitleri belli olduFeyyaz Uçar Fernando Santos'un ekibinde olacak Türk hocayı açıkladı - SporFeyyaz Uçar Fernando Santos'un ekibinde olacak Türk hocayı açıkladı
    Sonraki Haber Yükleniyor...