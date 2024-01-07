Fatih Terim 2'de 2 yaptı, Panathinaikos'u Yunanistan Süper Ligi'nde liderliğe taşıdı

7 Ocak 2024 22:09 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 22:16

Panathinaikos teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Yunanistan Süper Ligi'nde çıktığı ikinci maçta Panaitolikos'u 2-1 mağlup etti.

Ligin 17. haftasında Panaitolikos'u konuk eden Panathinaikos'a galibiyeti, 51 ve 89. dakikalarda Andraz Sporar'ın golleri getirdi. Panaitolikos'ta Levan Shengelia, 90+2'de bulduğu gol ile farkı bire indirse de başka gol olmayınca Panathinaikos, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

PAOK 3 PUAN KAYBETTİ

Bu galibiyetle Panathinaikos puanını 40'a yükselterek maç fazlasıyla 38 puanlı PAOK'un önünde liderlik koltuğuna oturdu. 14 puanlı Panaitolikos ise 11. sırada kaldı.

Lider PAOK'un Aris deplasmanından 2-1 kaybetmesiyle zirvenin yeni sahibi Panathinaikos oldu. Yunan basınında Terim'in takımını şampiyonluğa taşıyacağına dair haberler yapılmaya başlandı.