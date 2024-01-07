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    Fatih Terim 2'de 2 yaptı, Panathinaikos'u Yunanistan Süper Ligi'nde liderliğe taşıdı

    Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos evinde Panaitolikos'u 2-1 mağlup ederek yeni hocasıyla 2'de 2 yaptı. Haftaya lider giren PAOK deplasmanda Aris'e yenilince Yunanistan Süper Ligi'nde liderlik Panathinaikos'a geçti.

    Fatih Terim 2&#039;de 2 yaptı, Panathinaikos&#039;u Yunanistan Süper Ligi&#039;nde liderliğe taşıdı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Panathinaikos teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Yunanistan Süper Ligi'nde çıktığı ikinci maçta Panaitolikos'u 2-1 mağlup etti.

    Ligin 17. haftasında Panaitolikos'u konuk eden Panathinaikos'a galibiyeti, 51 ve 89. dakikalarda Andraz Sporar'ın golleri getirdi. Panaitolikos'ta Levan Shengelia, 90+2'de bulduğu gol ile farkı bire indirse de başka gol olmayınca Panathinaikos, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

    PAOK 3 PUAN KAYBETTİ

    Bu galibiyetle Panathinaikos puanını 40'a yükselterek maç fazlasıyla 38 puanlı PAOK'un önünde liderlik koltuğuna oturdu. 14 puanlı Panaitolikos ise 11. sırada kaldı.

    Lider PAOK'un Aris deplasmanından 2-1 kaybetmesiyle zirvenin yeni sahibi Panathinaikos oldu. Yunan basınında Terim'in takımını şampiyonluğa taşıyacağına dair haberler yapılmaya başlandı.

    Fatih Terim 2'de 2 yaptı, Panathinaikos'u Yunanistan Süper Ligi'nde liderliğe taşıdı

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fatih TerimPanathinaikos
    Haberler > Spor > Fatih Terim 2'de 2 yaptı, Panathinaikos'u Yunanistan Süper Ligi'nde liderliğe taşıdı
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