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    Abdullah Avcı, Fatih Terim'den erken davrandı! Galatasaray'ın eski yıldızı Trabzonspor yolunda

    Adana Demirspor'dan ayrılan Younes Belhanda'nın Katar ekipleriyle yaptığı transfer görüşmeleri henüz netleşmeyince devreye Trabzonspor ve Panathinaikos girdi. İşte transfer sürecinden yaşanan sıcak gelişmeler...

    Abdullah Avcı, Fatih Terim&#039;den erken davrandı! Galatasaray&#039;ın eski yıldızı Trabzonspor yolunda
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'dan ayrılan Younes Belhanda'ya transfer teklifleri yağıyor.

    Katar ekipleriyle görüşen Faslı yıldızın henüz resmi imzayı atmaması Abdullah Avcı ve Fatih Terim'i harekete geçirdi.

    Abdullah Avcı, Fatih Terim'den erken davrandı! Galatasaray'ın eski yıldızı Trabzonspor yolunda

    Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un yeni teknik direktörü olan Terim'in Galatasaray'da birlikte çalıştığı Belhanda'yı çok istediği ama Trabzonspor'un daha fazla maaş teklif ettiği konuşuluyor.

    Abdullah Avcı'nın Belhanda'yı oyun sistemine uygun gördüğü ve kendisiyle çalışmak istediğini bildirdiği iddia edilirken, Fatih Terim'in de yakın ilişki kurduğu eski öğrencisine davet gönderdiği öğrenildi.

    Abdullah Avcı, Fatih Terim'den erken davrandı! Galatasaray'ın eski yıldızı Trabzonspor yolunda

    BELHANDA'NIN SÜPER LİG KARNESİ

    Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formalarıyla 6 sene geçiren Belhanda, toplam 165 lig maçında şans buldu.

    Bu maçlarda 36 gol atan Faslı orta saha, 30 da asist yaptı.

    Galatasaray'da 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşayan Belhanda, Fatih Terim'in en çok tercih ettiği isimlerin başında geliyordu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TrabzonsporPanathinaikosFatih Terim
    Haberler > Spor > Abdullah Avcı, Fatih Terim'den erken davrandı! Galatasaray'ın eski yıldızı Trabzonspor yolunda
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