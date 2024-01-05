Abdullah Avcı, Fatih Terim'den erken davrandı! Galatasaray'ın eski yıldızı Trabzonspor yolunda

5 Ocak 2024 12:42 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 12:43

Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'dan ayrılan Younes Belhanda'ya transfer teklifleri yağıyor.

Katar ekipleriyle görüşen Faslı yıldızın henüz resmi imzayı atmaması Abdullah Avcı ve Fatih Terim'i harekete geçirdi.

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un yeni teknik direktörü olan Terim'in Galatasaray'da birlikte çalıştığı Belhanda'yı çok istediği ama Trabzonspor'un daha fazla maaş teklif ettiği konuşuluyor.

Abdullah Avcı'nın Belhanda'yı oyun sistemine uygun gördüğü ve kendisiyle çalışmak istediğini bildirdiği iddia edilirken, Fatih Terim'in de yakın ilişki kurduğu eski öğrencisine davet gönderdiği öğrenildi.

BELHANDA'NIN SÜPER LİG KARNESİ

Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formalarıyla 6 sene geçiren Belhanda, toplam 165 lig maçında şans buldu.

Bu maçlarda 36 gol atan Faslı orta saha, 30 da asist yaptı.

Galatasaray'da 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşayan Belhanda, Fatih Terim'in en çok tercih ettiği isimlerin başında geliyordu.