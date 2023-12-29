Fatih Terim, Belhanda'nın transferini basın toplantısında duyurdu

29 Aralık 2023 16:32 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 16:42

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Teknik Direktör Fatih Terim, resmi sözleşmeyi imzaladı.

Yunanistan Süper Ligi'nde lider PAOK'un 1 puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada bulunan Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen başladı.

Atina Ulusal Galeri'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, transfer politikasıyla ilgili bilgi verdi.

Yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu aktaran Terim, “Aşağı yukarı 30’dan fazla kupa kazandım. Başkanla oturduktan sonra bana takımı, Atina’yı, ne istediğini bana çok iyi anlattı. Çok etkilendim, karşılıklı bir elektriklenme oldu. Beni bir saniye yalnız bırakmadılar. Ben de yeni bir hikaye yazmaya geldim.” ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM: BELHANDA KARARINI VERDİ

Adana Demirspor'dan ayrılan Younes Belhanda ile ilgileniyor musunuz? sorusunu da cevaplayan Terim, "Mevcut takımımı görmeden bir şey diyemem. Oyuncularıma güveniyorum. Transferin memleketi olmaz. Belhanda çok önemli ve büyük oyunculardan bir tanesi ama seçimini yaptı diye biliyorum. Büyük ihtimalle Katar'a gidecek." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'DEN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Ben buraya meydan okumaya, bir hikaye yazmaya geldi. Bu konuda benimle aynı düşünen bir başkan var. Şampiyon olmak için şampiyon gibi düşünmek zorundasınız. Yarın akşam başkan, yöneticiler, oyuncular, çalışanlar ve aileleriyle bir yemek yiyeceğiz. Takımımızın büyük bir aile olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk için o büyük aileye ihtiyaç var. Panathinaikos taraftarlarının neye hasret olduğunu da biliyorum. Bunun için çok çalışacağız ve eksik yerleri bir an evvel onaracağız. Zaman içerisinde değişimi göreceksiniz. 3-4 günlük antrenman periyodunda çok daha ümitlendim. Oyuncuların hepsi çok iştahlı ve aç.