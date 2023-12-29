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    Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen başladı! Sözleşme detayları belli oldu

    Son dakika haberleri... Yunanistan Süper Ligi'nde lider PAOK'un 1 puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada bulunan Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen başladı.

    Panathinaikos&#039;ta Fatih Terim dönemi resmen başladı! Sözleşme detayları belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Teknik Direktör Fatih Terim, resmi sözleşmeyi imzaladı.

    Yunanistan Süper Ligi'nde lider PAOK'un 1 puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada bulunan Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen başladı. Yunan ekibiyle 1.5 yıllık anlaşmaya varan ve geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giderek yeşillerle ilk idmanına çıkan tecrübeli teknik adam, resmi imzayı da attı.

    Fatih Terim için bugün saat 16.00'da Atina Ulusal Galeri'de bir resmi tanıtım toplantısı yapılacak.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fatih TerimPanathinaikos
    Haberler > Spor > Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen başladı! Sözleşme detayları belli oldu
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