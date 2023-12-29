Fatih Terim, ilk transferini Süper Lig devinden yaptı! Milli futbolcu Panathinaikos yolcusu
Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, transfer çalışmalarına başladı. Efsane hoca gözüne Trabzonspor'un 10 numarasını kestirdi.
Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karar alarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, transfer çalışmalarına Türkiye'den başladı.
Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Anastasios Bakasetas'ı gözüne kestiren Terim, yıldız oyuncuyu takımında istedi.
FATİH TERİM VE BAKASETAS BULUŞUYOR
Bordo-mavililerin sözleşme uzatma tekliflerini kabul etmeyen ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın da gündemine gelen Yunanistanlı milli oyuncunun ülkesine dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Sportime'ın aktardığı haberde Panathinaikos'un Bakasetas transferini ocak ayında 1 milyon euro bonservis karşılığında bitirebileceği vurgulandı.
Haber detayında Panathinaikos'un Yunan yıldızı takımın en çok kazanan futbolcusu yapmayı planladığı aktarıldı.
Panathinaikos'un Bakasetas'a bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euroya ulaşacak bir sözleşme önereceği kaydedildi.
TRABZONSPOR'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Bakasetas'ı 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Alanyaspor'dan 3 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu.
Karadeniz ekibiyle toplam 119 maça çıkan Yunan yıldız, 33 gol ve 23 asistlik katkı sağladı.
Bakasetas, Trabzonspor ile 2021-22 sezonunda Süper Lig, 2022-23 sezonunda ise Süper Kupa zaferi yaşamıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi