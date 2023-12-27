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    Fatih Terim'den ilk antrenmanda Panathinaikoslu futbolculara motivasyon konuşması

    Teknik Direktör Fatih Terim Panathinaikos'un başında ilk antrenmanına çıktı. 70 yaşındaki teknik adam, antrenman öncesi futbolcularla bir toplantı yaptı. Ardından Giannina maçının hazırlıkları devam etti.

    Fatih Terim&#039;den ilk antrenmanda Panathinaikoslu futbolculara motivasyon konuşması
    Spor Haberleri  / İHLAS Haber Ajansı

    Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Yunanistan Ligi'nin 16. haftasında Giannina'yı konuk edecek Panathinaikos, Terim yönetiminde çalışmalara başladı. 

    İMZAYI ATTI, ANTRENMANA ÇIKTI

    Yunanistan takımlarından Panathinaikos ile anlaşan Teknik Direktör Fatih Terim, kendisini ve ekibini taşıyan özel uçakla Atina’ya indi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Terim, "Açıkçası başkanla İstanbul’da görüşmemiz çok da fazla sürmedi. Çünkü hakikaten karşılıklı elektriğimiz tuttu. Kendisi çok kibar davrandı, karşısındakini mutlu ve onore eden bir şekilde davrandı. Kendisine çok teşekkür ederim. Ne istediğini bilen, ne olmasını da ifade eden bir toplantı oldu. Bunun için ben de fazla düşünmedim, 'Peki' dedim. İki gün evvel öğleden sonra 15.00’te konuşmamız bitti. Bugün saat 18.00’de antrenmanımız var" şeklinde konuştu.

    Fatih Terim'den ilk antrenmanda Panathinaikoslu futbolculara motivasyon konuşması

    "ŞAMPİYON YAPMAYA GELDİM"

    Panathinaikos’u şampiyon yapmak için geldiğini vurgulayan deneyimli teknik direktör, "Panathinaikos çok uzun zamandır şampiyon olamıyor diye biliyorum. Tabii, ben de buraya Panathinaikos’u şampiyon yapmak için geldim. Ben imzalarımı sadece kalemle atmam, kalbimle de atarım. Panathinaikos’un da benim için böyle bir çalışma ortamı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

    BAŞKANLA ARASINDA GEÇEN DİYALOGU PAYLAŞTI

    Şampiyonluk yarışına dair düşüncelerini dile getiren ve sözleşmenin süresi hakkında da bilgi veren Fatih Terim, "Dört takım arasında süren bir şampiyonluk yarışı var. Rakiplerimiz kaliteli, saygı duyuyoruz. Fakat Panathinaikos olarak biz de uzun yıllar şampiyonluğa hasret kalmışız, Avrupa’ya hasret kalmışız. Dolayısıyla hedefler çok açık. Açıkçası başkanla aramızda böyle bir diyalog geçti. Gerekirse 6 ay demiştik, şampiyon olmazsak diye. O da 'Hayır' dedi ve 1.5 sene oradan çıktı. Açıkçası gelme sebebim belli, getirilme sebebim belli.

    Hiçbir şeyin garantisi yoktur ama iddialı olmaktan geride kalmayacağız. Bu puanı toplayan, geçen sene çok avantajlı durumdan şampiyonluğu veren ama avantajlı duruma gelen bir takımın çok daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Çünkü oyuncularımız olmadan hiçbir şey yapamayız. Ben kaliteli oyuncularımız olduğuna inanıyorum ama onların performansını çok daha yukarı çekme niyetindeyim. Hepsinin mutlu bir şekilde oynaması çok önemli. Yaptığımız işten hepimiz mutlu olacağız, keyif alacağız, dışarıya da keyif vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

    Fatih Terim'den ilk antrenmanda Panathinaikoslu futbolculara motivasyon konuşması

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: İHLAS Haber Ajansı
    Fatih TerimPanathinaikos
    Haberler > Spor > Fatih Terim'den ilk antrenmanda Panathinaikoslu futbolculara motivasyon konuşması
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