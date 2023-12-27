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    Fatih Terim Panathinaikos'a efsane ismi transfer ediyor! Yunanistan'a geri dönüş

    Panathinaikos'un yeni hocası Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor! "Yoncalar"ın şampiyonluk hasretine son vermek için geldiğini söyleyen Terim, kilidi açacak çilingiri Türkiye'den getirecek.

    Fatih Terim Panathinaikos&#039;a efsane ismi transfer ediyor! Yunanistan&#039;a geri dönüş
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk transferini Süper Lig'den yapıyor. Resmi imzayı atmak için Atina'ya uçan Terim, Panathinaikos'u şampiyon yapmaya geldiğini söyledi.

    Yeni takımıyla ilk idmanına bugün akşam saatlerinde çıkacak olan 70 yaşındaki çalıştırıcı, devre arası transfer çalışmalarına daha gitmeden başladı.

    BAKASETAS ÜLKESİNE DÖNÜYOR

    Trabzonspor'la bir süredir sorun yaşayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yunanistan Milli Takımı kaptanı Anastasios Bakasetas, Terim'in ilk transferi olabilir.

    30 yaşındaki futbolcunun şu anda Trabzonspor'da mutlu olmadığı ve Abdullah Avcı'nın da yıldız futbolcunun gitmesine onay vereceği ifade edildi.
    Bordo-mavililer, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki orta saha ile yaptığı görüşmelerinden sonuç alamadı. Yıldız futbolcunun adı Beşiktaş ile de anılmıştı. 

    Bu sezon 16 maçta süre alan Bakasetas, 5 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.

    Fatih Terim Panathinaikos'a efsane ismi transfer ediyor! Yunanistan'a geri dönüş

    Terim yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    "ŞAMPİYON YAPMAYA GELDİM"

    Fatih Terim, imza için gittiği Atina'da ilk açıklamasını yaptı:

    "Düşünmeye gerek duymadım, hemen kabul ettim. Panathinaikos olarak şampiyonluğu istiyoruz! Bildiğim kadarıyla Panathinaikos yıllardır şampiyon olamıyor. Nereye gidersem gideyim kazanmak için giderim ve imzalarımı sadece kağıt üzerine atmam, kalbimden gelir. Bu tavrımı ligde de sürdüreceğime inanıyorum. Dört takım arasında bir rekabet var, rakiplerimiz hem kaliteli hem de güçlü, onlara saygı duyuyorum. Panathinaikos olarak lig şampiyonluğunu istiyoruz, Avrupa'da başarı istiyoruz, bu yüzden hedefler çok açık. Başkanla bu konuda görüşme yaptık."

    YENİ SÖZLEŞME SUNULMADI

    Bordo-Mavili yönetimin önerdiği sözleşmeyi kabul etmeyen 30 yaşındaki futbolcuya yeni bir sözleşme sunulmadığı açıklanmıştı.

    Trabzonspor'un 2020-21 sezonunun devre arasında Alanyaspor'dan 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Yunan futbolcu, bordo-mavili formayla 117 maça çıkarken 33 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.

    Fatih Terim Panathinaikos'a efsane ismi transfer ediyor! Yunanistan'a geri dönüş

    Karadeniz ekibinde lig ve süper kupa şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında gösteriliyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fatih TerimBakasetasPanathinaikos
    Haberler > Spor > Fatih Terim Panathinaikos'a efsane ismi transfer ediyor! Yunanistan'a geri dönüş
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