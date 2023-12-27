Fatih Terim'in Panathinaikos tercihinin nedeni ortaya çıktı! Yunanistan'da Türk rüzgarı

27 Aralık 2023 14:17 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 16:04

Yunanistan'ın köklü kulübü Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, imza için gittiği Atina'da ilk açıklamasını yaptı.

Şampiyon olmaya geldim diyen deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi:

"ŞAMPİYON YAPMAYA GELDİM"

"Düşünmeye gerek duymadım, hemen kabul ettim. Panathinaikos olarak şampiyonluğu istiyoruz! Bildiğim kadarıyla Panathinaikos yıllardır şampiyon olamıyor. Nereye gidersem gideyim kazanmak için giderim ve imzalarımı sadece kağıt üzerine atmam, kalbimden gelir. Bu tavrımı ligde de sürdüreceğime inanıyorum. Dört takım arasında bir rekabet var, rakiplerimiz hem kaliteli hem de güçlü, onlara saygı duyuyorum. Panathinaikos olarak lig şampiyonluğunu istiyoruz, Avrupa'da başarı istiyoruz, bu yüzden hedefler çok açık. Başkanla bu konuda görüşme yaptık."

"YUNAN LİGİ'Nİ TAKİP EDİYORDUM"

"Elbette Yunan Ligi'ni takip ediyorum. Panathinaikos, Olympiakos ve AEK'yı biliyorum. Tüm takımları tanıyorum ama tüm kontrol bende değil, bu yüzden en kısa zamanda takımla tanışıp eksiklerimizi görmek ve bunun üzerinde çalışmak istiyorum.

Ben denizin karşı yakasındanım, Türk Milli Takımı'na hizmet ettim. Biz aynı denizi paylaşan iki ülkeyiz ve burada olmaktan mutluyum. İtalya'da Fiorentina'dayken Ergin Ataman da oradaydı. Şimdi de aynı, bundan mutluyum.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ARADI"

Zaten gelir gelmez Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bir telefon aldım ve yapılan bu hamleden dolayı beni tebrik etti. İmzaları kalbimle atarım. Burada olmaktan gerçekten mutluyum. Eşim de gelecek ve burada yeni bir hayata başlayacağız."Fatih Terim: "Başlangıçta başkanla 6 aydan bahsetmiştik ama sonunda 1.5 yıllık kontrata karar verdik. Çünkü bir hedefimiz var ve bunu başarmak istiyoruz. Geçen yıl Panathinaikos sonuna kadar savaştı ve bu yıl da takımla birlikte mümkün olduğunca çok savaşmamızı istiyorum. Çok kaliteli bazı oyuncular gördüm. Herkesten en iyi verimi almaya çalışacağız."

ERGİN ATAMAN SÖZLERİ

Panathinaikos Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ile aynı kulüpte çalışacak olmaları üzerine de konuşan Terim, "Ergin Hocamız (Ataman) ile dün konuştum. Kendisi benim çok sevdiğim bir kardeşimdir. Zaten başarılarını söylemeye gerek yok. Hayat çok enteresan. Ben Fiorentina’yı çalıştırıyorken Ergin Hoca da Siena’da basketbol antrenörüydü. Dün bu aklıma geldi. Bugün de o burada ben Panathinaikos’a geliyorum. Büyük bir tesadüf ama güzel bir tesadüf. İki başarılı hoca olarak gereken şeyi yapacağız, kimse merak etmesin" diyerek sözlerini tamamladı.

Terim, akşam saatlerinde Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıkacak. Tecrübeli çalıştırıcının ekibinde Necati Ateş, Tuğberk Tanrıvermiş ve Mert Çetin yer alacak.