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    Fatih Terim'in teknik ekibi belli oldu! Galatasaraylı eski futbolcu da Panathinaikos'ta olacak

    Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, yarın öğleden sonra takımla idmana çıkacak. Terim'in teknik ekibinde olacak isimler ortaya çıktı.

    Fatih Terim&#039;in teknik ekibi belli oldu! Galatasaraylı eski futbolcu da Panathinaikos&#039;ta olacak
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türk futbolunun unutulmaz hocalarından olan Fatih Terim, 70 yaşındaki yıllara meydan okuyor.

    Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Terim, kariyerini Yunanistan'da sürdürecek.

    Panathinaikos'un 1,5 yıllık teklifini kabul eden Terim, yarın Atina'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacak.

    Fatih Terim'in teknik ekibi belli oldu! Galatasaraylı eski futbolcu da Panathinaikos'ta olacak

    FATİH TERİM'İN PANATHINAKOS'TAKİ TEKNİK EKİBİ BELLİ OLDU

    Terim'in ekibinde Necati Ateş, Şükrü Hanedar, Mert Çetin, Eray Öztürk ve bir yardımcı antrenör olacak.

    Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

    Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fatih TerimPanathinaikosSon Dakika
    Haberler > Spor > Fatih Terim'in teknik ekibi belli oldu! Galatasaraylı eski futbolcu da Panathinaikos'ta olacak
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