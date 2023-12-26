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Fatih Terim'in teknik ekibi belli oldu! Galatasaraylı eski futbolcu da Panathinaikos'ta olacak
Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, yarın öğleden sonra takımla idmana çıkacak. Terim'in teknik ekibinde olacak isimler ortaya çıktı.
Türk futbolunun unutulmaz hocalarından olan Fatih Terim, 70 yaşındaki yıllara meydan okuyor.
Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Terim, kariyerini Yunanistan'da sürdürecek.
Panathinaikos'un 1,5 yıllık teklifini kabul eden Terim, yarın Atina'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacak.
FATİH TERİM'İN PANATHINAKOS'TAKİ TEKNİK EKİBİ BELLİ OLDU
Terim'in ekibinde Necati Ateş, Şükrü Hanedar, Mert Çetin, Eray Öztürk ve bir yardımcı antrenör olacak.
Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi