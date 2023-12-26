Fatih Terim geri döndü! Efsane hocanın yeni adresi Yunanistan oldu

26 Aralık 2023 13:58 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 15:18

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, yeniden sahalara dönme kararı aldı.

Yunanistan'ın köklü takımlarından Panathinaikos ile anlaşan Terim, yarın sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gidecek.

Daha önce adı Suudi Arabistan ve Katar ekipleriyle de anılan 70 yaşındaki antrenör, teklifleri kabul etmemişti.

Yaklaşık 2 yıldır takım çalıştırmayan Terim'in en az 5 sene daha teknik direktörlük yapmak istediği öğrenildi.

Gazeteci Ertuğrul Özkök'e iddialarla ilgili konuşan Fatih Terim, anlaşmayı doğruladı. Terim, “Evet doğrudur. Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina’ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum.” dedi.

ERGİN ATAMAN İLE BULUŞACAK

Sezon başında Panathinaikos'un basketbol takımının başantrenörü olarak göreve getirilen Ergin Ataman'ın Fatih Terim ile yeniden bir araya gelme ihtimali bulunuyor.

Daha önce Galatasaray'ın başarısı için aynı çatı altında çalışan iki efsane hoca için sosyal medyadan birçok paylaşım yapıldı.

NECATİ ATEŞ DE EKİBİNDE YER ALACAK

Fatih Terim'in Panathinaikos'taki teknik ekibinde Galatasaray'da birlikte çalıştığı Necati Ateş de yer alacak.

Son olarak TRT Spor kanalında yorumculuk yapan Ateş, uzun bir aradan sonra yeniden sahalara dönecek.