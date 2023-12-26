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    Fatih Terim geri döndü! Efsane hocanın yeni adresi Yunanistan oldu

    Son dakika haberleri... Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

    Fatih Terim geri döndü! Efsane hocanın yeni adresi Yunanistan oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, yeniden sahalara dönme kararı aldı.

    Yunanistan'ın köklü takımlarından Panathinaikos ile anlaşan Terim, yarın sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gidecek.

    Fatih Terim geri döndü! Efsane hocanın yeni adresi Yunanistan oldu

    Daha önce adı Suudi Arabistan ve Katar ekipleriyle de anılan 70 yaşındaki antrenör, teklifleri kabul etmemişti.

    Yaklaşık 2 yıldır takım çalıştırmayan Terim'in en az 5 sene daha teknik direktörlük yapmak istediği öğrenildi.

    Gazeteci Ertuğrul Özkök'e iddialarla ilgili konuşan Fatih Terim, anlaşmayı doğruladı. Terim, “Evet doğrudur. Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina’ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum.” dedi.

    Fatih Terim geri döndü! Efsane hocanın yeni adresi Yunanistan oldu

    ERGİN ATAMAN İLE BULUŞACAK

    Sezon başında Panathinaikos'un basketbol takımının başantrenörü olarak göreve getirilen Ergin Ataman'ın Fatih Terim ile yeniden bir araya gelme ihtimali bulunuyor.

    Daha önce Galatasaray'ın başarısı için aynı çatı altında çalışan iki efsane hoca için sosyal medyadan birçok paylaşım yapıldı.

    NECATİ ATEŞ DE EKİBİNDE YER ALACAK

    Fatih Terim'in Panathinaikos'taki teknik ekibinde Galatasaray'da birlikte çalıştığı Necati Ateş de yer alacak.

    Son olarak TRT Spor kanalında yorumculuk yapan Ateş, uzun bir aradan sonra yeniden sahalara dönecek.

    Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fatih TerimPanathinaikos
    Haberler > Spor > Fatih Terim geri döndü! Efsane hocanın yeni adresi Yunanistan oldu
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