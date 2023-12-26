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    Süper Kupa'nın para ödülü açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe ne kadar kazanacak?

    Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan'da oynanacak dev finalin para ödülleri de belli oldu.

    Süper Kupa&#039;nın para ödülü açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe ne kadar kazanacak?
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 18. haftasında karşılaşan Fenerbahçe ile Galatasaray, golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

    İki takım bu defa aradan 5 gün sonra Suudi Arabistan'da final maçına çıkacak.

    Süper Kupa maçını Riyad'da bulunan 25 bin kapasiteli  Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynayacak olan iki takımın kasasına girecek ücret belli oldu.

    Süper Kupa'nın para ödülü açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe ne kadar kazanacak?

    SÜPER KUPA ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?

    Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak dev mücadelede toplam 108 milyon TL dağıtılacak.

    Şampiyon olacak takım 65 milyon TL, finalist ise 43 milyon TL ödülün sahibi olacak.

    Öte yandan Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılacak finalde iki takımın konaklama ve seyahat masrafları da karşılaşacak.

    Süper Kupa'nın para ödülü açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe ne kadar kazanacak?

    TFF BİLETLERDE İNDİRİM YAPTI

    Türkiye Futbol Federasyonu, Riyad'daki finale ilgi düşük olunca maça günler kala bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıldığını açıkladı.

    Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

    2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının biletleri %50 indirimli olarak satışa devam ediyor.

     

     

    Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper KupaFenerbahçeGalatasaraySuudi Arabistan
    Haberler > Spor > Süper Kupa'nın para ödülü açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe ne kadar kazanacak?
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