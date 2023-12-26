Süper Kupa'nın para ödülü açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe ne kadar kazanacak?

26 Aralık 2023 11:35 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:09

Süper Lig'in 18. haftasında karşılaşan Fenerbahçe ile Galatasaray, golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

İki takım bu defa aradan 5 gün sonra Suudi Arabistan'da final maçına çıkacak.

Süper Kupa maçını Riyad'da bulunan 25 bin kapasiteli Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynayacak olan iki takımın kasasına girecek ücret belli oldu.

SÜPER KUPA ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak dev mücadelede toplam 108 milyon TL dağıtılacak.

Şampiyon olacak takım 65 milyon TL, finalist ise 43 milyon TL ödülün sahibi olacak.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılacak finalde iki takımın konaklama ve seyahat masrafları da karşılaşacak.

TFF BİLETLERDE İNDİRİM YAPTI

Türkiye Futbol Federasyonu, Riyad'daki finale ilgi düşük olunca maça günler kala bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıldığını açıkladı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının biletleri %50 indirimli olarak satışa devam ediyor.