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    TFF, FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! Halil Umut Meler var mı?

    Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 yılından itibaren FIFA kokartı takacak hakemlerin listesini yayınladı. Geçtiğimiz günlerde Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Halil Umut Meler için de son karar verildi.

    TFF, FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! Halil Umut Meler var mı?
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TFF'nin internet sitesi üzerinden 2024'te FIFA kokartı takacak hakemler duyuruldu.

    Federasyonun açıklamasında FIFA hakemi olarak Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan; FIFA Yardımcı Hakemi olarak Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral ve Merve Turan; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Serkan Tokat ve Mustafa İlker Coşkun; FIFA Plaj Hakemi olarak İdris Yavuz'un listeye eklendiği belirtildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre 2024'te FIFA kokartı takacak hakemler şöyle:

    SÜPER LİG'İN FIFA KOKARTLI HAKEMLERİ

    Halil Umut Meler

    Abdulkadir Bitigen

    Atilla Karaoğlan

    Arda Kardeşler

    Zorbay Küçük

    Kadir Sağlam

    Bahattin Şimşek

    Melis Özçiğdem

    Cansu Tiryaki

    Gamze Durmuş Pakkan

    Melek Dakan

    FIFA YARDIMCI HAKEMİ

    Mustafa Emre Eyisoy

    Kerem Ersoy

    Ceyhun Sesigüzel

    Cevdet Kömürcüoğlu

    Mehmet Emin Tuğral

    İbrahim Çağlar Uyarcan

    Abdullah Bora Özkara

    Murat Tuğberk Curbay

    Furkan Ürün

    Deniz Caner Özaral

    Mürvet Yavuztürk

    Sedef Aktan

    Arzu Görgün

    Merve Turan

    FIFA VIDEO YARDIMCI HAKEMİ

    Alper Ulusoy

    Hakan Ceylan

    Serkan Tokat

    Koray Gençerler

    Mustafa İlker Coşkun

    Erkan Engin

    FIFA FUTSAL HAKEMLERİ

    Kamil Çetin

    Ozan Soykan

    Hakan Tezcan

    Fatma Özlem Tursun

    Uğur Çakmak

    FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMLERİ

    Özcan Sultanoğlu

    Murat Ergin Gözütok

    İdris Yavuz

    Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FifaHakemSüper Lig
    Haberler > Spor > TFF, FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! Halil Umut Meler var mı?
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