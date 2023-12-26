TFF, FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! Halil Umut Meler var mı?
Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 yılından itibaren FIFA kokartı takacak hakemlerin listesini yayınladı. Geçtiğimiz günlerde Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Halil Umut Meler için de son karar verildi.
TFF'nin internet sitesi üzerinden 2024'te FIFA kokartı takacak hakemler duyuruldu.
Federasyonun açıklamasında FIFA hakemi olarak Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan; FIFA Yardımcı Hakemi olarak Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral ve Merve Turan; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Serkan Tokat ve Mustafa İlker Coşkun; FIFA Plaj Hakemi olarak İdris Yavuz'un listeye eklendiği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre 2024'te FIFA kokartı takacak hakemler şöyle:
SÜPER LİG'İN FIFA KOKARTLI HAKEMLERİ
Halil Umut Meler
Abdulkadir Bitigen
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Zorbay Küçük
Kadir Sağlam
Bahattin Şimşek
Melis Özçiğdem
Cansu Tiryaki
Gamze Durmuş Pakkan
Melek Dakan
FIFA YARDIMCI HAKEMİ
Mustafa Emre Eyisoy
Kerem Ersoy
Ceyhun Sesigüzel
Cevdet Kömürcüoğlu
Mehmet Emin Tuğral
İbrahim Çağlar Uyarcan
Abdullah Bora Özkara
Murat Tuğberk Curbay
Furkan Ürün
Deniz Caner Özaral
Mürvet Yavuztürk
Sedef Aktan
Arzu Görgün
Merve Turan
FIFA VIDEO YARDIMCI HAKEMİ
Alper Ulusoy
Hakan Ceylan
Serkan Tokat
Koray Gençerler
Mustafa İlker Coşkun
Erkan Engin
FIFA FUTSAL HAKEMLERİ
Kamil Çetin
Ozan Soykan
Hakan Tezcan
Fatma Özlem Tursun
Uğur Çakmak
FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMLERİ
Özcan Sultanoğlu
Murat Ergin Gözütok
İdris Yavuz
Kaynak: Türkiye Gazetesi