Aboubakar'ın yeni takımı açıklandı! Kamerunlu golcünün maaşı dudak uçuklattı
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Vincent Aboubakar'ın devre arası takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kamerunlu yıldızın gideceği takım sporseverleri şaşırttı.
Beşiktaş'ta sezonun hayal kırıklığı yaşatan isimlerin başında gösterilen Vincent Aboubakar ile yolların ayrılması bekleniyor.
Saç ektirdiği iddiasıyla gündeme gelen Kamerunlu oyuncunun uzun süre sakat olması taraftarları çileden çıkarmıştı.
Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan Aboubakar için en ciddi tekliflerin Suudi Arabistan'dan geldiği konuşuluyor.
ABOUBAKAR SUUDİ ARABİSTAN'A GERİ DÖNÜYOR
Beşiktaş ile ipleri koparma noktasına gelen Aboubakar'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedeceği konuşuluyor.
Al Arabiya'nın haberine göre Damac FC, yeni takım arayan Aboubakar'ı listesine aldı.
Kulüp yetkililerin serbest kalmasını beklediği milli oyuncuya senelik en az 3.5 milyon euro maaş önermesi bekleniyor.
Bu sezon Beşiktaş'ta 22 resmi maçta forma giyen Aboubakar, 11 gol ve 3 asist katkısında bulundu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi