Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Aboubakar'ın yeni takımı açıklandı! Kamerunlu golcünün maaşı dudak uçuklattı

    Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Vincent Aboubakar'ın devre arası takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kamerunlu yıldızın gideceği takım sporseverleri şaşırttı.

    Aboubakar&#039;ın yeni takımı açıklandı! Kamerunlu golcünün maaşı dudak uçuklattı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş'ta sezonun hayal kırıklığı yaşatan isimlerin başında gösterilen Vincent Aboubakar ile yolların ayrılması bekleniyor.

    Saç ektirdiği iddiasıyla gündeme gelen Kamerunlu oyuncunun uzun süre sakat olması taraftarları çileden çıkarmıştı.

    Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan Aboubakar için en ciddi tekliflerin Suudi Arabistan'dan geldiği konuşuluyor.

    Aboubakar'ın yeni takımı açıklandı! Kamerunlu golcünün maaşı dudak uçuklattı

    ABOUBAKAR SUUDİ ARABİSTAN'A GERİ DÖNÜYOR

    Beşiktaş ile ipleri koparma noktasına gelen Aboubakar'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedeceği konuşuluyor.

    Al Arabiya'nın haberine göre Damac FC, yeni takım arayan Aboubakar'ı listesine aldı.

    Kulüp yetkililerin serbest kalmasını beklediği milli oyuncuya senelik en az 3.5 milyon euro maaş önermesi bekleniyor.

    Bu sezon Beşiktaş'ta 22 resmi maçta forma giyen Aboubakar, 11 gol ve 3 asist katkısında bulundu.

     

    Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AboubakarBeşiktaş
    Haberler > Spor > Aboubakar'ın yeni takımı açıklandı! Kamerunlu golcünün maaşı dudak uçuklattı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Volkan Demirel istifa etti! Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu - SporVolkan Demirel istifa etti! Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli olduDursun Özbek ayrılığa engel oldu! Galatasaray, İlkin Aydın ile 2 yıllık imzaladı - SporDursun Özbek ayrılığa engel oldu! Galatasaray, İlkin Aydın ile 2 yıllık imzaladıFatih Terim'in teknik ekibi belli oldu! Galatasaraylı eski futbolcu da Panathinaikos'ta olacak - SporFatih Terim'in teknik ekibi belli oldu! Galatasaraylı eski futbolcu da Panathinaikos'ta olacakPanathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim'den ilk açıklama - SporPanathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim'den ilk açıklamaFatih Terim için sürpriz iddia! Efsane hoca sahalara geri dönüyor - SporFatih Terim için sürpriz iddia! Efsane hoca sahalara geri dönüyorGalatasaray'da 3 ayrılık! Okan Buruk o isimlerin biletini kesti - SporGalatasaray'da 3 ayrılık! Okan Buruk o isimlerin biletini kestiSüper Kupa'nın para ödülü açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe ne kadar kazanacak? - SporSüper Kupa'nın para ödülü açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe ne kadar kazanacak?
    Sonraki Haber Yükleniyor...