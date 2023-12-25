25 Aralık 2023 23:26 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 23:43

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, 13. haftadaki Galatasaray galibiyetinin ardından maç kazanamadı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Akdeniz ekibi, yeni yıla moralsiz girdi. Volkan Demirel arşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında istifa sinyali verdi.

"KONUŞUP BİR YOL BELİRLEYECEĞİZ"

Demirel, maç öncesi verdiği röportajda, '"Beşiktaş'ın konumu, durumu ne olursa olsun kendilerini ilgilendirmediğini" söylediğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu ne demek? Bu puan durumundaki yeri, hoca değişiklikleri, bunların hiçbirinin önemli olmadığını, Beşiktaş'ın saygı duyulacak bir takım olduğunu söyledim. Çünkü 4 büyük takımdan bir tanesi. O yüzden bu tarz takımların sahada ne yapacakları, ne gibi tepki verecekleri belli olmaz. Biz bugün kendi adımıza konsantrasyon eksikliği, belki önümüzdeki tatilin vermiş olacağı konsantrasyonu eksikliği veya hep söylüyorum; bu takımı ben kurdum, ben planladım, ben getirdim herkesi, gideceklere ben karar verdim.

Ya da benim iyi anlatamam, hepsinin toplamında bir mağlubiyet söz konusu oldu. Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bizim ise düşünecek, konuşacak, yorumlayacak önümüzde yol olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de en kısa zamanda oturup, konuşup bir yol belirleyeceğiz."