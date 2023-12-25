25 Aralık 2023 23:11 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 23:31

Beşiktaş sezonun ilk yarısını Hatayspor'u deplasmanda 1-2 mağlup ederek tamamladı. Siyah-Beyazlılar'da gözler yeni teknik direktöre çevrildi.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Hatayspor maçının ardından Sergen Yalçın ismini ön plana çıkardı.

Maç için "Beşiktaş üst üste 3 maç yenilemez. Çocuklar çok istekli ve arzuluydu. Bizim için ümit verdiler. Böyle mücadele etmeleri gelecek adına umut verici" diyen Feyyaz Uçar, teknik direktör konusunda şunları söyledi:

KASIMPAŞA MAÇINA YENİ HOCA İLE ÇIKILACAK

"Teknik direktörler ile görüşüldü. Doğru kararı vermek istiyoruz. Kasımpaşa maçına yeni hoca ile çıkmak istiyoruz. Bu hafta içerisinde birkaç hoca ile daha görüşeceğiz. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın evladı adaylar arasında var. İsim söylememem lazımdı ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca, insan dayanamıyor."

"Rıza Çalımbay ile biz ayrılamayız. Bizim kader birliğimiz var. Bu profesyonel bir şey. Sadece Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünden ayrıldı. İnşallah ileride yine beraber çalışacağız."

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ

Beşiktaş'la adı anılan Sergen Yalçın konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Yalçın, "Hocam konuşmak ister misin, Beşiktaş'la adın geçiyor" şeklindeki soruya "Bunu daha önce sen bana Fenerbahçe için sorduğunda 'Bu takımın başında Jesus var. Jesus varken, benim konuşmam doğru olmaz' dedim. Şimdi takımın başında Rıza Çalımbay var. Ben konuşmam, benim ilkelerime aykırıdır. Bir takımın başında teknik direktör varken, o takımla ilgili konuşmak benim ilkelerime aykırıdır" diyerek yanıt verdi.

İSPANYA'DAN SETİEN İDDİASI

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Quique Setien olabilir... İspanya kaynaklı haber siteleri, Siyah-Beyazlı yönetimin bir dönem Barcelona ve Villarreal'i çalıştıran Setien ile anlaşmaya varmak üzere olduğunu iddia etti.

Sezona Şenol Güneş'le başlayan ardından Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la devam eden Beşiktaş'ı Hatayspor maçına Serdar Topraktepe çıkardı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat bugün yaptığı teknik direktör açıklamasında "Çok kısa sürede belli olacak" dedi.