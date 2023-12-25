25 Aralık 2023 16:29 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 16:29

Adana Demirspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Sarı'nın devre arasında takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.

Son 2 sezonda performansıyla adından söz ettiren 25 yaşındaki futbolcu için kulüpler sıraya girdi.

Beşiktaş'ın da yakından takip ettiği Yusuf için Fransa ve Rusya'dan da ilgi olduğu öğrenildi.

Eski kulübü Marsilya olmak üzere Zenit, Rennes ve Lyon'un Türk yıldız için devrede olduğu belirtildi.

MURAT SANCAK : TURŞUSUNU KURACAK HALİMİZ YOK

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Yusuf Sarı hakkında çıkan transfer haberleri için "Ederini bulursa ve eğer kendisi de gitmek isterse tutmak büyük hata olur zaten. Morali bozulur, performansı düşer. Parasını da kazandıracak, kendisi de para kazanacak. İzin ver gitsin. O da mutlu olsun, kulüp de mutlu olsun. Turşusunu kuracak halimiz yok" ifadelerini kullandı.

Bu sezon çıktığı 21 maçta 2 gol ve 9 asist katkısında bulunan Yusuf Sarı için en az 5 milyon euro bonservis talep edildiği belirtildi.