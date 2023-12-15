Beşiktaş teknik direktörlüğü için adı geçen Sergen Yalçın iddialara cevap verdi

15 Aralık 2023 18:42 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 19:52

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta yeni yönetim teknik direktör Rıza Çalımbay'la yola devam etmek istemiyor. Siyah-Beyazlı kulübün efsane ismiyle devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN AÇIK KAPI BIRAKTI

Beşiktaş'ı şampiyon yapan eski teknik direktörü Sergen Yalçın, adının siyah beyazlı takımla anılması hakkında sorulan sorulara yanıt verdi.

Serdar Sarıdağ'a konuşan Yalçın, "Hocam konuşmak ister misin, Beşiktaş'la adın geçiyor" şeklindeki soruya "Bunu daha önce sen bana Fenerbahçe için sorduğunda 'Bu takımın başında Jesus var. Jesus varken, benim konuşmam doğru olmaz' dedim. Şimdi takımın başında Rıza Çalımbay var. Ben konuşmam, benim ilkelerime aykırıdır. Bir takımın başında teknik direktör varken, o takımla ilgili konuşmak benim ilkelerime aykırıdır" diyerek yanıt verdi.

RIZA HOCA'YA DESTEK VERİLMESİ LAZIM

Sarıdağ ayrıca şunları aktardı:

"Allah Beşiktaş'ın yolunu açık etsin. Zor dönemleri var. Yeni yönetimin de yolu açık olsun. Rıza Hoca'ya destek verilmesi lazım. Camianın kenetlenmesi lazım. Ama ben Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için kimseyle konuşmadım. Ben Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için konuşmayacağım çünkü takımın başında bir teknik direktör var. Ayıp olur."