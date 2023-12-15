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    • Haberler > Spor > Hasan Arat’tan ilk transfer müjdesi! Real Madrid’in yıldızı kara kartala geliyor, imza an meselesi

    Hasan Arat’tan ilk transfer müjdesi! Real Madrid’in yıldızı kara kartala geliyor, imza an meselesi

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hasan Arat’tan ilk transfer müjdesi! Real Madrid’in yıldızı kara kartala geliyor, imza an meselesi
    Beşi̇ktaş Transfer Haberleri̇, Hasan Arat, Beşiktaş, Real Madrid, Son Dakika Transfer Haberleri

    Hasan Arat yönetiminin Beşiktaş’ın başına gelmesiyle birlikte taraftarlar büyük heyecan yaşanırken güzel haber sonunda geldi. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi buldu. Hasan Arat müjdeyi verdi. Real Madrid’in yıldızı kara kartala geliyor. İmza an meselesi!

    Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, bombayı patlattı. Hasan Arat yönetiminden ilk bomba haber geldi. Transfer listesini hazırlayan Arat, Real Madrid’in yıldızı Luka Modric’i transfer etmek istediği öğrenildi. Bu transfer ortalığı karıştırır. 

    HASANA ARAT MÜJDEYİ VERDİ: REAL MADRİD’İN YILDIZI İSTANBUL’A GELİYOR 

    Beşiktaş yönetiminde köklü değişikler yaşanmaya devam ederken gelen son dakika transfer haberi taraftarı heyecana boğdu. Gündeme gelen son iddia ortalığı fena karıştıracak.

    Hasan Arat’tan ilk transfer müjdesi! Real Madrid’in yıldızı kara kartala geliyor, imza an meselesi

    İspanyol haber kaynağı El Gol'ün haberine göre; Yıldız oyuncu Luka Modric'in takımdan ayrılma ihtimali güçlenirken yeni adresi Türkiye...

    İMZA AN MESELESİ 

    Paylaşılan haberde, 'Beşiktaş'ın tüm zamanların en iyi Real Madrid oyuncularından biriyle sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşamak istiyor' ifadeleri kullanıldı.

    Ayrıca haberde "Orta saha oyuncusunun istediği hem eğlenirken hem de emekliliğini düşüneceği para kazanmaksa iyi seçenek Arabistan. Ancak Modric'in para kazanmaktan çok üst düzey oynamayı tercih edeceği tahmin etmek zor değil." denildi.

    Hasan Arat’tan ilk transfer müjdesi! Real Madrid’in yıldızı kara kartala geliyor, imza an meselesi

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