Hasan Arat’tan ilk transfer müjdesi! Real Madrid’in yıldızı kara kartala geliyor, imza an meselesi

15 Aralık 2023 12:18 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 12:19

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, bombayı patlattı. Hasan Arat yönetiminden ilk bomba haber geldi. Transfer listesini hazırlayan Arat, Real Madrid’in yıldızı Luka Modric’i transfer etmek istediği öğrenildi. Bu transfer ortalığı karıştırır.

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Beşiktaş yönetiminde köklü değişikler yaşanmaya devam ederken gelen son dakika transfer haberi taraftarı heyecana boğdu. Gündeme gelen son iddia ortalığı fena karıştıracak.

İspanyol haber kaynağı El Gol'ün haberine göre; Yıldız oyuncu Luka Modric'in takımdan ayrılma ihtimali güçlenirken yeni adresi Türkiye...

İMZA AN MESELESİ

Paylaşılan haberde, 'Beşiktaş'ın tüm zamanların en iyi Real Madrid oyuncularından biriyle sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşamak istiyor' ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca haberde "Orta saha oyuncusunun istediği hem eğlenirken hem de emekliliğini düşüneceği para kazanmaksa iyi seçenek Arabistan. Ancak Modric'in para kazanmaktan çok üst düzey oynamayı tercih edeceği tahmin etmek zor değil." denildi.