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    Kadro dışı kalan Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu! Devre arası imzayı atıyor

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    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kadro dışı kalan Aboubakar&#039;ın yeni adresi belli oldu! Devre arası imzayı atıyor
    Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Suudi Arabistan

    Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Vincent Aboubakar, devre arası takımdan ayrılıyor. Afrika Kupası'nda mücadele etmesi beklenen Kamerunlu oyuncunun turnuva sonrası transferiyle ilgili son kararını vereceği öğrenildi.

    Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı 5 futbolcu arasında bulunan Vincent Aboubakar ile ipler kopma noktasına geldi.

    Saç ektirdiği için sakatlık bahanesinde bulunduğu iddia edilen Kamerunlu oyuncunun tavırları yönetimi çileden çıkarmıştı.

    Kadro dışı kalan Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu! Devre arası imzayı atıyor

    ABOUBAKAR: SAÇLARIMA BAKIM YAPMIŞTIM

    Sosyal medyadan kendini savunan Kamerunlu golcü, saç ektirmediğini açıklayarak şöyle konuştu:

    "Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç bakımı yapmadım. Geçen sezon bittikten sonra ve sezon öncesi başlamadan saçlarıma bakım yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Bu sezon 11 gol 3 asist yaptım.

    Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Ve hepsinden önemlisi, sözleşmeli olduğum her dakika tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum. Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve e-posta gönderdi. Hukuki davalara konu olabilecek asılsız suçlamalardan vazgeçin, işimi yapmama izin verin."

    Kadro dışı kalan Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu! Devre arası imzayı atıyor

    ABOUABAKAR SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

    Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a dönen Vincent Aboubakar'ın yeniden Suudi Arabistan'da futbol oynayacağı konuşuluyor.

    Al-Nassr'dan ayrıldıktan sonra Siyah-beyazlılara imza atan Kamerunlu yıldızın üçüncü dönemi de kapanmak üzere.

    Disiplinsizlik içeren davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki oyuncuya Suudi Arabistan ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği iddia ediliyor.

    Takımdan ayrılmaya hazırlanan Aboubakar'ın son kararını Afrika Kupası sonrası vereceği belirtildi.

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