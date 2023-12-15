Kadro dışı kalan Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu! Devre arası imzayı atıyor

15 Aralık 2023 10:55 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 10:55

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı 5 futbolcu arasında bulunan Vincent Aboubakar ile ipler kopma noktasına geldi.

Saç ektirdiği için sakatlık bahanesinde bulunduğu iddia edilen Kamerunlu oyuncunun tavırları yönetimi çileden çıkarmıştı.

ABOUBAKAR: SAÇLARIMA BAKIM YAPMIŞTIM

Sosyal medyadan kendini savunan Kamerunlu golcü, saç ektirmediğini açıklayarak şöyle konuştu:

"Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç bakımı yapmadım. Geçen sezon bittikten sonra ve sezon öncesi başlamadan saçlarıma bakım yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Bu sezon 11 gol 3 asist yaptım.

Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Ve hepsinden önemlisi, sözleşmeli olduğum her dakika tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum. Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve e-posta gönderdi. Hukuki davalara konu olabilecek asılsız suçlamalardan vazgeçin, işimi yapmama izin verin."

ABOUABAKAR SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a dönen Vincent Aboubakar'ın yeniden Suudi Arabistan'da futbol oynayacağı konuşuluyor.

Al-Nassr'dan ayrıldıktan sonra Siyah-beyazlılara imza atan Kamerunlu yıldızın üçüncü dönemi de kapanmak üzere.

Disiplinsizlik içeren davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki oyuncuya Suudi Arabistan ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği iddia ediliyor.

Takımdan ayrılmaya hazırlanan Aboubakar'ın son kararını Afrika Kupası sonrası vereceği belirtildi.