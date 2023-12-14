Vincent Aboubakar kendisini savundu, Feyyaz Uçar'dan jet cevap geldi

14 Aralık 2023 21:09 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 21:27

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar, hakkında çıkan iddialara cevap verdi. Hasan Arat yönetiminin üstünü çizdiği Aboubakar, Paris'e saç ektirmeye gittiği haberini yalanlayarak şunları söyledi:

"İŞİMİ YAPMAMA İZİN VERİM"

"Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç bakımı yapmadım. Geçen sezon bittikten sonra ve sezon öncesi başlamadan saçlarıma bakım yaptırmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Bu sezon 11 gol 3 asist yaptım.

Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Hepsinden önemlisi, sözleşmeli olduğum her dakika tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum. Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve e-posta gönderdi. Hukuki davalara konu olabilecek asılsız suçlamalardan vazgeçin, işimi yapmama izin verin" diye konuştu.

DERBİ SONRASI TAVIRLARI BARDAĞI TAŞIRDI

Fenerbahçe derbisinde oynamayan Valentin Rosier ve ikinci yarıda oyuna giren yakın arkadaşı Aboubakar'ın soyunma odasında kahkaya atarak sohbet ettiği iddia edilmişti.

Aboubakar için bugün de "cenazem var" diyerek Kamerun Milli Takımı kampından Paris'e uçmasının asıl nedeni olarak Paris'te saç ektirmesi gösterilmişti.

FEYYAZ UÇAR'DAN CEVAP

Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar, Aboubakar'ın bu açıklamasının ardından TRT Spor'a yaptığı açıklamada, “Kadro dışı kalan oyuncuların şu anda takıma dönmesi söz konusu değil. Hukuki süreç başladığı için takımdan koparamıyorsun ve bu nedenle antrenmanlara çıkacaklar. Şu an itibarıyla biz aynı noktadayız" ifadelerini kullandı.