Beşiktaş’ı ikiye bölen Aboubakar iddiası! Görüşme yapıldı

14 Aralık 2023 16:31 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 16:31

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta kötü giden sezonun faturası önce Burak Yılmaz ardından 5 oyuncuya kesildi. Yakın zamanda yapılan kongrede başkanlık seçimini kazanan Hasan Arat’ın yönetimi almasıyla yeni bir döneme giren siyah beyazlı camia, yeniden yapılanmaya çalışıyor.

Bu kapsamda gidecek oyuncular için harekete geçen yönetim, başta golcü oyuncu Vincent Aboubakar olmak üzere, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'yı kadro dışı bıraktı.

Karara gerekçe olarak da bu oyuncuların performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları gösterildi.

FLAŞ ABOUBAKAR İDDİASI

Kimilerini memnun eden kimilerini ise üzen gelişmenin yankıları sürerken Aboubakar ile ilgili flaş bir iddia spor medyasında gündem oldu.

Buna göre Beşiktaş yönetimi yıldız golcü Aboubakar'ı yeniden takıma dahil etmek için girişimde bulundu.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre; siyah beyazlı yönetim oyuncuyla görüşme bile yaptı.

TARAFTARI İKİYE BÖLDÜ

Aboubakar’ın tepkinin ne olduğu merak edilirken sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar ikiye bölündü.

Bir bölüm Aboubakar'ın kesinlike gönderilmesi gerektiğini savunurken bir bölüm de takıma kazandırılması gerektiğini söyledi.

2025 +1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vincent Aboubakar'ın kontratında +1 yıl da opsiyonu bulunuyor.

UÇAR'IN ‘SÖZ KONUSU DEĞİL’ SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Öte yandan Beşiktaş Kulübü Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, dün 5 oyuncunun kadro dışı kalmasıyla ilgili açıklama yapmıştı. Uçar, "Kadro dışı kalan isimlerin geri dönmesi söz konusu değil ama hukuki olarak tamamen takımdan ayıramıyorsun. Takımla birlikte idmana çıkabiliyorlar. Ayrılmak isteyenlerle de zaten vedalaşacağız.” demişti.