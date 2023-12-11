Aboubakar'ın yerine gelecek golcü belli oldu! Beşiktaş, Chelsea'nin yıldızına imza attırıyor

11 Aralık 2023 16:03 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 16:05

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ara transfer dönemini iple çeken Beşiktaş, golcü transferi yapmaya karar verdi.

Vincent Aboubakar ile beraber disiplinsizlik içeren davranışları nedeniyle Ghezzal, Onana, Bailly ve Rosier'i kadro dışı bırakan Siyah-beyazlılar, transferde elini çabuk tutuyor.

Kulüp başkanı Hasan Arat'ın yakın dostluk kurduğu

Chelsea'nin sahibi Todd Boehly ile iyi ilişkileri olan Beşiktaş Kulüp Başkanı Hasan Arat'ın Armando Broja'yı kiralık istediği öğrenildi.

BROJA BEŞİKTAŞ'A ÇOK YAKIN

Seçim döneminde "Todd Boehly, Chelsea'nin sahibi ve başkanı. Benim yakın bir arkadaşım. Başarılar diledi, her türlü çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ben yıllarca biriktirdiğim spor sermayemi Beşiktaş'a aktaracağım" sözlerini kullanan Arat'ın transferi bitirmeye kararlı olduğu öğrenildi.

Bu sezon Chelsea'de 8 lig maçına çıkan Broja, 1 gol ve asist katkısında bulunarak 231 dakika süre aldı.

Daha fazla forma şansı bulmak isteyen Arnavut golcünün İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.