Gerçekler ortaya çıktı! Burak Yılmaz ve Sergen Yalçın'ın Aboubakar itirafları gündemi salladı

11 Aralık 2023 14:15 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 14:17

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Beşiktaş'ta şok gelişmeler yaşandı.

Siyah-beyazlılar, derbi hezimeti sonrası Aboubakar, Rosier, Bailly, Onana ve Ghezzal'ın kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Yaşanan gelişme sonrası Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz'ın daha önce çalıştığı oyuncu grubuyla yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

ABOUBAKAR VE BAILLY HAKLI ÇIKARDI

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın 2020-2021 sezonu sonrasında dönemin başkanı Ahmet Nur Çebi'ye “Başkanım aslolan Beşiktaş’tır. Ben veya başkası teknik adam olur önemli değil ama sizden rica ediyorum, Aboubakar ve Afrikalı oyuncularla sözleşme imzalamayın. Hele Beşiktaş oyuncusu iken rakip takımla görüşenlerle asla imzalamayın” ifadelerini dile getirmişti.

BURAK YILMAZ ÖFKE KUSMUŞTU

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası kısa bir süre görevde kalan Burak Yılmaz, Antalyaspor'a karşı alınan 3-2'lik yenilgi sonrası gündemi sarsan ifadeler kullanmıştı.

Eric Bailly'in Tayfur Bingöl'e saygısızlık yaptığını itiraf eden Yılmaz, "Terbiyesizlik yapandan Beşiktaş formasını alırım. Bizim ülkemize gelip, bizim oyuncumuza saygısızlık yapanı asla kabul etmeyeceğim. Bailly'yi, Tayfur ile yaşadığından dolayı oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasına yapışamazsın" demişti.

Abouabakar'ın isteksiz davranışlarından şikayetçi olan Burak Yılmaz, "Aboubakar için "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş" sözleriyle gündem olmuştu.