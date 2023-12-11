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    Gerçekler ortaya çıktı! Burak Yılmaz ve Sergen Yalçın'ın Aboubakar itirafları gündemi salladı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Gerçekler ortaya çıktı! Burak Yılmaz ve Sergen Yalçın&#039;ın Aboubakar itirafları gündemi salladı
    Burak Yılmaz, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Aboubakar

    Beşiktaş'ın kadro dışı 5 futbolcu arasında olan Vincent Aboubakar, tavırlarıyla camiayı şoke etmeye devam ediyor. Kamerunlu oyuncunun devre arası takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, akıllara Burak Yılmaz ve Sergen Yalçın'ın sözleri geldi.

    Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Beşiktaş'ta şok gelişmeler yaşandı.

    Siyah-beyazlılar, derbi hezimeti sonrası Aboubakar, Rosier, Bailly, Onana ve Ghezzal'ın kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

    Yaşanan gelişme sonrası Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz'ın daha önce çalıştığı oyuncu grubuyla yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

    Gerçekler ortaya çıktı! Burak Yılmaz ve Sergen Yalçın'ın Aboubakar itirafları gündemi salladı

    ABOUBAKAR VE BAILLY HAKLI ÇIKARDI

    Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın 2020-2021 sezonu sonrasında dönemin başkanı Ahmet Nur Çebi'ye “Başkanım aslolan Beşiktaş’tır. Ben veya başkası teknik adam olur önemli değil ama sizden rica ediyorum, Aboubakar ve Afrikalı oyuncularla sözleşme imzalamayın. Hele Beşiktaş oyuncusu iken rakip takımla görüşenlerle asla imzalamayın” ifadelerini dile getirmişti.

    Gerçekler ortaya çıktı! Burak Yılmaz ve Sergen Yalçın'ın Aboubakar itirafları gündemi salladı

    BURAK YILMAZ ÖFKE KUSMUŞTU

    Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası kısa bir süre görevde kalan Burak Yılmaz, Antalyaspor'a karşı alınan 3-2'lik yenilgi sonrası gündemi sarsan ifadeler kullanmıştı.

    Eric Bailly'in Tayfur Bingöl'e saygısızlık yaptığını itiraf eden Yılmaz, "Terbiyesizlik yapandan Beşiktaş formasını alırım. Bizim ülkemize gelip, bizim oyuncumuza saygısızlık yapanı asla kabul etmeyeceğim. Bailly'yi, Tayfur ile yaşadığından dolayı oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasına yapışamazsın" demişti.

    Abouabakar'ın isteksiz davranışlarından şikayetçi olan Burak Yılmaz, "Aboubakar için "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş" sözleriyle gündem olmuştu.

    Burak Yılmaz maçtan sonra öfke patlaması yaşadı!
    Oynat

    Burak Yılmaz maçtan sonra öfke patlaması yaşadı!

    Beşiktaş'ın geçici antrenörü Burak Yılmaz, Antalyaspor yenilgisinin ardından isim vermeden Rıza Çalımbay'a öfke kustu. "Burada teknik direktör olmak isteyen büyüklerimiz var. Kanal kanal geziyorlar" diyen Burak Yılmaz sinirlerine hakim olamadı.

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