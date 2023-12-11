Samet Aybaba yumruğunu masaya vurdu! Beşiktaş'ta sıcak gelişme! 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Son dakika haberleri... Derbide Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, 5 futbolcunun takımla birlikte idman yapmayacağını açıkladı.
Beşiktaş; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Devre arası 5 oyuncunun da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Daha önce Suudi Arabistan'da oynayan Aboubakar'ın bazı takımlarla temas halinde olduğu öğrenildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.