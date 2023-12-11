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    Derbi hezimeti Hasan Arat'ı harekete geçirdi! Beşiktaş dünyaca ünlü teknik direktörle görüşecek

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Derbi hezimeti Hasan Arat&#039;ı harekete geçirdi! Beşiktaş dünyaca ünlü teknik direktörle görüşecek
    Beşiktaş, Hansi Flick, Sergen Yalçın

    Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'ye kendi evinde 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'a olan güven azaldı. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk maçında derbi hezimeti gören Hasan Arat'ın listesinde 2 ismin olduğu öğrenildi.

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe'ye karşı aldığı derbi hezimeti sonrası acil toplantı yaparak teknik direktör değişikliğini tartıştığı iddia edildi.

    Ahmet Nur Çebi'nin seçim kararı almasından sonra geçici olarak göreve getirdiği Çalımbay'ın Fenerbahçe karşısında aldığı 3-1'lik yenilgi camiada güvensizlik oluşturdu.

    Yönetim kuruluyla bir araya gelen Arat'ın aklında iki hocanın olduğu belirtildi. 

    Bayern Münih'te başarılı bir dönem geçiren Flick, Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga zaferlerinin de dahil olduğu toplam 7 kupa kazandı.

    Derbi hezimeti Hasan Arat'ı harekete geçirdi! Beşiktaş dünyaca ünlü teknik direktörle görüşecek

    BEŞİKTAŞ'TAN HANSİ FLICK VE SERGEN YALÇIN ATAĞI

    Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın görevden ayrılması durumunda son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Hansi Flick ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

    Seçim döneminde Alman hocayla temasta olduklarını dile getiren Arat'ın ikinci alternatif olarak Sergen Yalçın'ı düşündüğü konuşuluyor.

    Derbi hezimeti Hasan Arat'ı harekete geçirdi! Beşiktaş dünyaca ünlü teknik direktörle görüşecek

    2020-2021 Süper Lig sezonunda Beşiktaş'ı şampiyon yaparak tarihe geçen Yalçın, bir sonraki sezon alınan kötü sonuçlar sonrası istifa etmişti.

    Yaklaşık 2 yıldır takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın adı daha önce A Milli Takım ile geçmişti.

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    Fuat Çınar11 Aralık 2023 11:13

    Flick gelirse gelecek sezon Beşiktaş'ı düşünemiyorum ama imkansız bence çok maaş ister karşılayamayız

    Tunç11 Aralık 2023 11:11

    Flick gibi bir adam neden boşta anlamıyorum kendi tercihi sanırım yoksa her takım ister Flick'i

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