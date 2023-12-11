Derbi hezimeti Hasan Arat'ı harekete geçirdi! Beşiktaş dünyaca ünlü teknik direktörle görüşecek

11 Aralık 2023 10:27 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 10:55

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe'ye karşı aldığı derbi hezimeti sonrası acil toplantı yaparak teknik direktör değişikliğini tartıştığı iddia edildi.

Ahmet Nur Çebi'nin seçim kararı almasından sonra geçici olarak göreve getirdiği Çalımbay'ın Fenerbahçe karşısında aldığı 3-1'lik yenilgi camiada güvensizlik oluşturdu.

Yönetim kuruluyla bir araya gelen Arat'ın aklında iki hocanın olduğu belirtildi.

Bayern Münih'te başarılı bir dönem geçiren Flick, Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga zaferlerinin de dahil olduğu toplam 7 kupa kazandı.

BEŞİKTAŞ'TAN HANSİ FLICK VE SERGEN YALÇIN ATAĞI

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın görevden ayrılması durumunda son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Hansi Flick ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Seçim döneminde Alman hocayla temasta olduklarını dile getiren Arat'ın ikinci alternatif olarak Sergen Yalçın'ı düşündüğü konuşuluyor.

2020-2021 Süper Lig sezonunda Beşiktaş'ı şampiyon yaparak tarihe geçen Yalçın, bir sonraki sezon alınan kötü sonuçlar sonrası istifa etmişti.

Yaklaşık 2 yıldır takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın adı daha önce A Milli Takım ile geçmişti.