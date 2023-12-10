Beşiktaşlı yıldız futbolcu derbide hayatının şokunu yaşadı: Maç esnasında tehditler aldı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında bir menajer, siyah-beyazlıların Fildişi Sahilli yıldız futbolcusu Eric Bailly'ye tehdit içerikli mesajlar attığı öğrenildi.

Dailly Mirorr'da yer alan haberde, Eric Bailly, Manchester United'tan Beşiktaş'a transfer olduğu anlaşmadan kendisine borcu olduğunu öne süren bir menajerden tehdit mesajları aldı.

"SEN ADAM DEĞİLSİN"

Bailly'ye gelen tehdit mesajında "Lanetimin sana ne yaptığını görmekten mutluyum. Sen adam değilsin. Sana karşı bir dolandırıcılık davası açtığımda ne olacağını göreceksin." ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ'A BİLGİ VERİLDİ

Habere göre konuyla ilgili Beşiktaş'a da maçın ardından bilgi verildi. Beşiktaş'ın Bailly'ye atılan mesajların ardından konuyu polise bildirdiği öğrenildi.

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