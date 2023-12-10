Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
  • Üyelik
    • Haberler > Spor > Beşiktaşlı yıldız futbolcu derbide hayatının şokunu yaşadı: Maç esnasında tehditler aldı!

    Beşiktaşlı yıldız futbolcu derbide hayatının şokunu yaşadı: Maç esnasında tehditler aldı!

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Beşiktaşlı yıldız futbolcu derbide hayatının şokunu yaşadı: Maç esnasında tehditler aldı!
    Beşiktaş, Tehdit, Eric Bailly

    Beşiktaşlı yıldız futbolcu Eric Bailly'nin Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşması esnasında bir menajerinin kendisine tehdit mesajları attığı ortaya çıktı.

    Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında bir menajer, siyah-beyazlıların Fildişi Sahilli yıldız futbolcusu Eric Bailly'ye tehdit içerikli mesajlar attığı öğrenildi.

    Dailly Mirorr'da yer alan haberde, Eric Bailly, Manchester United'tan Beşiktaş'a transfer olduğu anlaşmadan kendisine borcu olduğunu öne süren bir menajerden tehdit mesajları aldı.

    "SEN ADAM DEĞİLSİN"

    Bailly'ye gelen tehdit mesajında "Lanetimin sana ne yaptığını görmekten mutluyum. Sen adam değilsin. Sana karşı bir dolandırıcılık davası açtığımda ne olacağını göreceksin." ifadeleri yer aldı.

    BEŞİKTAŞ'A BİLGİ VERİLDİ

    Habere göre konuyla ilgili Beşiktaş'a da maçın ardından bilgi verildi. Beşiktaş'ın Bailly'ye atılan mesajların ardından konuyu polise bildirdiği öğrenildi.

    BU VİDEO DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Beşiktaş'ta yol verme kavgası: Kendisini ölümle tehdit eden taksicinin kafasına silah dayadı
    Oynat

    Beşiktaş'ta yol verme kavgası: Kendisini ölümle tehdit eden taksicinin kafasına silah dayadı

    Beşiktaş'ta trafikte yol verme tartışması yaşayan bir sürücü kendisine, “Seni öldüreceğim, delik deşik edeceğim” diyerek tehdit eden taksicinin kafasına silah dayadı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...