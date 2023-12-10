Derbi hezimetini unutturacak dev transfer! Quaresma'dan heyecanlandıran Talisca açıklaması

10 Aralık 2023 16:10 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 16:11

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dün akşam Tüpraş Stadı'nda oynanan dev derbinin kazananı Fenerbahçe oldu. Kendi evinde oynadığı oyunla taraftarlarını üzen Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların unutulmaz ismi Ricardo Quaresma, maç sonrası güzel haberi verdi. Derbi hezimetini unutturacak dev transfer! Taraftarların beklediği o isim sonunda yuvasına geri dönüyor. İşte detaylar haberimizde…

DERBİ HEZİMETİNİ UNUTTURACAK DEV TRANSFER!

Ligin 15. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dev derbide 3-1 skorla Fenerbahçe oldu. Alınan yenilgi Beşiktaş taraftarlarını hüsrana uğratırken dev derbiyi izlemeye gelen Ricardo Quaresma’dan bomba bir haber geldi.

Portekizli futbolcu, maç öncesi beIN Sports'a bir röportaj verdi ve bu özel röportaj sırasında etkileyici iddialarda bulundu.

“BEŞİKTAŞ FORMASIYLA BIRAKMAK İSTİYORUM”

Röportajda sorulan ‘Bir teklif gelmesi halinde Beşiktaş’a geri döner misin?’ sorusuna yeşil ışık yakan Portekizli yıldız, "Beşiktaş'tan teklif gelirse onlara 'evet' diyeceğim. Fiziksel kondisyon gerçekte çok önemli, her gün antrenman yapıyorum. Hayallerimden biri futbolu Beşiktaş formasıyla dolu bir stadın önünde bırakmak." diye konuştu.

QUARESMA’DAN SÜRPRİZ TALİSCA AÇIKLAMASI

Bir dönem Beşiktaş’ın yıldızları arasında olan Talisca ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Ricardo Quaresma, şu ifadeleri kullandı:

“Ronaldo'yu geri getirmek çok zor olacak. Öncelikle futbolu bırakmak istiyorum. Daha sonra Beşiktaş'a gidip önemli oyuncuların transferini yapmak güzel olacak. Ronaldo'yu Beşiktaş'a getirebilmek zor ama Talisca gibi oyuncuları Talisca'nın seviyesine getirmek istiyorum.

Beşiktaş'ı her zaman takip ediyorum. Her zaman maçları izliyorum. Yeni yapısı çok güzel. Futbol, galibiyet ve kupa oyunudur. Sonuçlar beklediğiniz gibi olmadığında insanlar size sorabilir ama bu zaman alır. Yeni başkana ve Beşiktaş'ın yeni yapılanmasına güveniyorum. Artık onlara zaman vermeliyiz.”

17 GOLLE ZİRVEDE

Anderson Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla şu ana kadar 14 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1124 dakika sahada kalan Brezilyalı yıldız, 17 gol ve 2 asistle skora etki etti.