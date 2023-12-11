Rıza Çalımbay'ın şanssızlığı bitmiyor! Beşiktaş geçmiş olsun mesajı paylaştı

11 Aralık 2023 09:04 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 09:06

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Göreve geldiği günden bu yana takımdaki sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, annesinden aldığı haberle şoka girdi.

Rıza Çalımbay'ın annesi Fatma Çalımbay, talihsiz bir an yaşayarak düşerek kalçasını kırdı.

Siyah-beyazlılar, resmi siteden açıklama yaparak Çalımbay'ın annesine geçmiş olsun mesajlarını iletti.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'ın kıymetli annesi Fatma Çalımbay'ın düşerek kalçasını kırdığını ve ameliyata alınacağını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fatma Çalımbay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.