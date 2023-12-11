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    Rıza Çalımbay'ın şanssızlığı bitmiyor! Beşiktaş geçmiş olsun mesajı paylaştı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Rıza Çalımbay&#039;ın şanssızlığı bitmiyor! Beşiktaş geçmiş olsun mesajı paylaştı
    Rıza Çalımbay, Beşiktaş

    Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın annesi Fatma Çalımbay'ın düşerek kalçasını kırdığı öğrenildi. Kulüpten sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

    Göreve geldiği günden bu yana takımdaki sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, annesinden aldığı haberle şoka girdi.

    Rıza Çalımbay'ın annesi Fatma Çalımbay, talihsiz bir an yaşayarak düşerek kalçasını kırdı.

    Siyah-beyazlılar, resmi siteden açıklama yaparak Çalımbay'ın annesine geçmiş olsun mesajlarını iletti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

    Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'ın kıymetli annesi Fatma Çalımbay'ın düşerek kalçasını kırdığını ve ameliyata alınacağını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fatma Çalımbay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

    Rıza Çalımbay derbinin ardından eski yönetimi hedef gösterdi
    Oynat

    Rıza Çalımbay derbinin ardından eski yönetimi hedef gösterdi

    Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-1'lik Fenerbahçe yenilgisinin ardından eski yönetimin transfer politikasını eleştirdi. Çalımbay, "Daha iyi oyuncular alınabilirdi. Sezon başında olsam daha iyi bir kadro yapılabilirdi" dedi.

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