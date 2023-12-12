Beşiktaş 'Afrika çetesi'ni çizdi

12 Aralık 2023 05:58 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 06:03

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta hocalar gitti geldi, yönetim gitti, sıra futbolculara geldi. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan siyah beyazlılarda Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimin ilk icraatı kadro dışı yaptırımı oldu. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba önderliğindeki yeni futbol yapılanması, Rıza Çalımbay’ın liderlik ettiği yeni teknik heyet, takıma neşteri çok sert vurdu. Aboubakar, Ghezzal ve Rosier’in kendi aralarında oluşturduğu gruplaşma kadro dışı kararında etkili oldu.

DALGA DEVAM EDECEK

Bailly’nin disiplinsiz tavırları ve takım içinde oluşturduğu negatif hava kadro dışı kalmasına sebep oldu. Sezon boyunda 10 maçta 188 dakika süre alabilen Jean Onana ise tamamen performans odaklı kadro dışı bırakıldı. Beş oyuncunun da sözleşmesinin ocak ayında feshedilmesi için şimdiden çalışmalar başlatıldı. Beş yabancı oyuncunun kadro dışı kaldığı siyah beyazlılarda iki yerli isimle de devre arası yolların ayrılabileceği gündemde.

HASAN ARAT: SATACAĞIZ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, “Aboubakar, Bailly, Rosier, Ghezzal ve Onana için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağız. İyi fırsatlar çıkarsa, bu oyunculardan ocak ayında çıkmak istiyoruz. Önceliğimiz daha iyi bir takım kurmak. Kış transfer pazarında takımımızdaki boşlukları dolduracağız” açıklaması yaptı.