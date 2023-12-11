Afrika çetesi! Beşiktaş'ı takım içi gruplaşma yaktı

11 Aralık 2023 06:34 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 06:38

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş derbide Fenerbahçe'ye kaybederken sahadaki görüntü siyah beyazlı taraftarlar için utanç vericiydi. Belki de hayatlarında hiç görmedikleri kadar ruhsuz bir Beşiktaş vardı sahada. Oyuncuların bu görüntüsünün arkasında ise takım içindeki gruplaşmanın yanı sıra yalnızlaşma yatıyor. Aboubakar ve Rosier'in önderliğindeki siyahi oyuncuların, kendileri dışındaki kimseyle konuşmaması sezon başından bu yana kanayan yara. Şenol Güneş de Burak Yılmaz da bu gruplaşmanın önüne geçemedi.

YALNIZLAR RIHTIMI

Çalımbay geldiğinde ise birbirlerinden tamamen ayrılmış bir takım gördü. En önemli sıkıntılardan biri de gruplaşma kadar yalnızlaşma... Takımdaki çoğu oyuncunun arkadaşı yok. Rashica dışarıda hâlâ daha eski takım arkadaşı Mertens'le görüşüyor. Yalnızlar arasında en çok dikkat çekenler ise Rebic ve Chamberlain. İki oyuncunun hiç kimseyle konuşmadığı öğrenildi. Yalnızlar arasında Tayfur, Onur ve Umut Meraş da bulunuyor. Birbirleriyle konuşan yerliler ise Cenk-Necip-Salih üçlüsü. Takımdaki bu ortamı yeni yönetimin de şaşkınlıkla karşıladığı öğrenildi.

SAKATLIK KORKUSU

Aboubakar ve arkadaşlarının Afrika Kupası öncesi sakatlıktan çekinmeleri bardağı taşırdı. Bu oyuncuların sürekli bahane öne sürerek maçlara çıkmaması da diğer oyuncuların tepkisini çektiği için, kutuplaşma çoğaldı.

NEREDEN NEREYE...

Altyapıdan oyuncu çıkarmasıyla bilinen Beşiktaş’ta bu dönem genç isimler için daha zorlu geçiyor. Takımda genç oyuncular hiç sahiplenilmiyor. Hatta genç oyuncuların soru sormaya bile çekindiği bir ortam var.