Beşiktaş 7 yıl sonra yıkıldı! Şenol Güneş ile başlayan seri Rıza Çalımbay ile bitti

10 Aralık 2023 15:58 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 15:59

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 yenerek ezeli rakibine karşı 7 maç sonra galip geldi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 10. dakikada Dzeko'nun golüyle öne geçti. Beşiktaş, Alexander Djiku'nun bireysel hatası sonucunda kazandığı penaltıyla 24. dakikada Chamberlain'in ayağından bulduğu golle skoru dengeledi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada Dusan Tadic'in penaltı golüyle yeniden öne geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, birçok net gol pozisyonu ve bir de penaltı vuruşundan faydalanamazken, 90+6. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

FENERBAHÇE 7 MAÇ SONRA KAZANDI

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 7 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar ile oynadığı son 7 lig maçında 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 7 maçın ardından galip gelmeyi başardı.

YENİ STADYUM'DA İLK KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yenilenen stadında ilk kez galip geldi.

Siyah-beyazlıların 11 Nisan 2016 yılında açılışı yapılan yeni stadında bu maça dek 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşamıştı.

Fenerbahçe, yeni adıyla Tüpraş Stadı'nda ilk kez ligde galibiyet sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertliler, şu ana dek bu deplasmandaki tek galibiyetini 5 Şubat 2017'de oynanan ve 1-0 biten Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde almıştı.