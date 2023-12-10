Muslera'yı cezalı duruma düşüren Fenerbahçe sözleri ortaya çıktı!
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Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Fanatik
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Fanatik
Galatasaray'ın Adana Demirspor'u 3-1 yendiği mücadelede sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando Muslera'nın hakem Abdülkadir Bitigen'e itiraz ederken ne söylediği belli oldu.
Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a konuk olacak olan Galatasaray'da Fernando Muslera, forma giyemeyecek.
Son oynanan Adana Demirspor maçında hakem Abdülkadir Bitigen'e itirazından dolayı sarı kart gören Uruguaylı kaleci, cezalı duruma düştü.
Toplamda 4 sarı karta ulaşan Muslera, zorlu deplasmanda eldivenlerini Günay Güvenç'e teslim edecek.
MUSLERA'NIN HAKEME FENERBAHÇE İTİRAZI
Adana Demirspor'un kazandığı penaltı atışında hakem Abdülkadir Bitigen'e itiraz eden Muslera'nın Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında Samet Akaydin'in tartışmalı pozisyonunu hatırlattığı öğrenildi.
Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre; Nelsson'un eline çarpan pozisyon sonrası Muslera'nın hakeme “Fenerbahçe’ye bunun daha netini veremiyorsunuz, buna neden penaltı veriyorsunuz” dediği belirtildi.