Muslera'yı cezalı duruma düşüren Fenerbahçe sözleri ortaya çıktı!

10 Aralık 2023 11:46 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 11:46

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Fanatik

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a konuk olacak olan Galatasaray'da Fernando Muslera, forma giyemeyecek.

Son oynanan Adana Demirspor maçında hakem Abdülkadir Bitigen'e itirazından dolayı sarı kart gören Uruguaylı kaleci, cezalı duruma düştü.

Toplamda 4 sarı karta ulaşan Muslera, zorlu deplasmanda eldivenlerini Günay Güvenç'e teslim edecek.

MUSLERA'NIN HAKEME FENERBAHÇE İTİRAZI

Adana Demirspor'un kazandığı penaltı atışında hakem Abdülkadir Bitigen'e itiraz eden Muslera'nın Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında Samet Akaydin'in tartışmalı pozisyonunu hatırlattığı öğrenildi.

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre; Nelsson'un eline çarpan pozisyon sonrası Muslera'nın hakeme “Fenerbahçe’ye bunun daha netini veremiyorsunuz, buna neden penaltı veriyorsunuz” dediği belirtildi.