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    • Haberler > Spor > Kimse ne olduğunu anlayamadı! Nelsson'un pozisyonu penaltı mı? Süper Lig hakemleri yorumladı

    Kimse ne olduğunu anlayamadı! Nelsson'un pozisyonu penaltı mı? Süper Lig hakemleri yorumladı

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    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kimse ne olduğunu anlayamadı! Nelsson&#039;un pozisyonu penaltı mı? Süper Lig hakemleri yorumladı
    Nelsson, Galatasaray, Adana Demirspor

    Süper Lig'de maç yönetmiş eski hakemler, Galatasaray - Adana Demirspor maçına damga vuran Victor Nelsson'un penaltı pozisyonunu değerlendirdi.

    Dün akşam oynanan Galatasaray - Adana Demirspor maçının yankıları sürüyor.

    Konuk ekip karşılaşmanın ikinci yarısında Victor Nelsson'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kazandı.

    Bu karar Galatasaray cephesinden tepkiyle karşılandı.

    Sosyal medyada viral olan olay pozisyonu Süper Lig'de düdük çalmış eski hakemler yorumladı.

    Kimse ne olduğunu anlayamadı! Nelsson'un pozisyonu penaltı mı? Süper Lig hakemleri yorumladı

    DENİZ ÇOBAN: TARTIŞILACAK TARAFI YOK

    Deniz Çoban: Hakemler en iyi yerde izlerken, karar vermiyorlar. Kararı VAR'a bırakıyorlar. Tartışılacak tarafı yok, net penaltı. Hakemlerin kararı vermesi lazım. Bizimkiler her şeyi VAR'a bıraktı.

    FIRAT AYDINUS: BU ENTERESANLIĞI LİG BOYUNCA YAŞARIZ

    Fırat Aydınus: Bir pozisyon olunca hep üst üste gelir. Bu tip elle oynamalar hep üst üste sıkışır. Bu enteresanlığı lig boyunca yaşarız. Geçen hafta net olarak anlattık. Vücudun önde olup genişletilmesiyle, arkada olup genişletmesinde hiçbir farkı yok. Doğal konumda olmayan bir elle oynama. Bu pozisyon penaltı. VAR da net bir müdahale yapmış.

    Bülent Yıldırım: Penaltı doğru karar.

    Bahattin Duran: Tartışmasız çok net bir penaltı. Nelsson vücudunu genişleterek dirseği kaldırdı. Bu doğal bir konum değil. Top geçmesin diye vücudunu büyülttü.

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