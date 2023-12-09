Kimse ne olduğunu anlayamadı! Nelsson'un pozisyonu penaltı mı? Süper Lig hakemleri yorumladı

9 Aralık 2023 14:40 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 14:40

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dün akşam oynanan Galatasaray - Adana Demirspor maçının yankıları sürüyor.

Konuk ekip karşılaşmanın ikinci yarısında Victor Nelsson'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kazandı.

Bu karar Galatasaray cephesinden tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyada viral olan olay pozisyonu Süper Lig'de düdük çalmış eski hakemler yorumladı.

DENİZ ÇOBAN: TARTIŞILACAK TARAFI YOK

Deniz Çoban: Hakemler en iyi yerde izlerken, karar vermiyorlar. Kararı VAR'a bırakıyorlar. Tartışılacak tarafı yok, net penaltı. Hakemlerin kararı vermesi lazım. Bizimkiler her şeyi VAR'a bıraktı.

FIRAT AYDINUS: BU ENTERESANLIĞI LİG BOYUNCA YAŞARIZ

Fırat Aydınus: Bir pozisyon olunca hep üst üste gelir. Bu tip elle oynamalar hep üst üste sıkışır. Bu enteresanlığı lig boyunca yaşarız. Geçen hafta net olarak anlattık. Vücudun önde olup genişletilmesiyle, arkada olup genişletmesinde hiçbir farkı yok. Doğal konumda olmayan bir elle oynama. Bu pozisyon penaltı. VAR da net bir müdahale yapmış.

Bülent Yıldırım: Penaltı doğru karar.

Bahattin Duran: Tartışmasız çok net bir penaltı. Nelsson vücudunu genişleterek dirseği kaldırdı. Bu doğal bir konum değil. Top geçmesin diye vücudunu büyülttü.