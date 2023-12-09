Okan Buruk, Sacha Boey'in sırrını açıkladı! Attığı golün perde arkası ortaya çıktı

9 Aralık 2023 10:00 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 10:01

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ÖZEL - FERHAT KIZILTAŞ Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından turkiyegazetesi.com.tr spor servisinin Sacha Boey ile yönelttiği soruyu cevapladı.

Sağ bek olmasına rağmen takımın ataklarında belirleyici bir isim olan Boey'in 2 yıl içinde gösterdiği gelişime dikkat çeken Buruk, şöyle konuştu:

"Biz Sacha Boey'i sürekli hücuma göndermek istiyoruz. Önünde oynadığı oyuncu da kendisinin performansını etkiliyor. Oralara (rakip ceza sahası) hep iniyor. Asist ve gole yakın bir oyuncu. Bunu idmanlarda da yapmaya çalışıyor. Hakim Ziyech mesela kendisini sürekli oyuna sokuyor. Tete de aynı şekilde soktu. Tete de çok iyi oynadığı maçta belki de 2 gol ve asist yapabilirdi. Sağ kanattaki işleyişten memnunuz. Hücum anlamında doğru işler yaptık."

Karşılaşmada attığı 1 golle yıldızlaşan Boey, gecenin en başarılı isimlerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

OKAN BURUK: KOPENHAG MAÇI ÖNCESİ MORAL OLDU

Kopenhag maçı öncesi moral bulduklarını belirten Okan Buruk, "Kopenhag maçı öncesi kazanmak istiyorduk, moral oldu. Günün sonunda lideriz. Hafta sonundaki maçları bekleyeceğiz. Galatasaray’ın özellikle kendisi sahasındaki dominant oyunumuzu bugün de ortaya koyduk. Güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularımı tebrik ederim" görüşlerini dile getirdi.