Zaniolo devre arası Galatasaray'a geri dönecek mi? Okan Buruk açıkladı

8 Aralık 2023 23:24 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 23:55

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Bu sonuçla puanını 40'a çıkartan Sarı-Kırmzılılar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu basın toplantısında "Zaniolo devre arası geri dönecek mi?" sorusuna cevap verdi.

"BİZE GELEN BİR DURUM YOK"

Buruk, "Basından ve sosyal medyadan okuduk. Bir önceki maç ilk 11'de başladı. Belli bir süre alıyor. Bununla ilgili bir gelişme olacak mı, bilmiyorum. Bize gelen bir şey olmadı. Oyuncu, Premier Lig'e isteyerek gitti. Bize gelen bir duyum yok" demekle yetindi.

Geçen yaz satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya transfer olan Zaniolo, Premier League ekibinin formasını 17 maçta giyerken skor katkısı sağlayamadı. 24 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusunun zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyordu.

BARIŞ'IN SOL BEK OYNAMASI

Karşılaşmada sol bek oynayan Barış Alper Yılmaz’ı gelecekte de bu pozisyonda oynatmayı düşünüp, düşünmediğiyle ilgisi soru üzerine Buruk, "Türk futbolunda bek yetiştiremiyoruz. Milli takımda aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Sol bekte Ferdi var, 10 numaradan o pozisyona geldi. O yüzden bu örnekleri görüyoruz. Bunun için zaman da lazım. Oyuncunun bu rolü kabul etmesi, oynadıkça da daha iyi hale gelmesi bizi sevindirir.

Barış da bu potansiyel var. Fiziksel olarak herkesle başa baş oynayabilecek bir oyuncu. Tecrübe lazım. Ligin en formda sağ kanat oyuncusuna karşı oynadı, Yusuf’a karşı. 2-3 tane hataları oldu. Bizim de o bölgede Türk oyuncuya ihtiyacımız var. Barış’ın olumlu şekilde oynadığını ve ihtiyacımızı karşıladığını söyleyebilirim" diye cevap verdi.

SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU

Sakatlıkları bulunan futbolcular hakkında bilgi veren sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Zaha’yı oyunun bir bölümde oynattık. Öyle planlamıştık. Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez’i ise önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde göreceğiz. Pazar günkü idman bize yolumuzu gösterecek. İki oyuncu da oynamak istiyor. İnşallah ikisinden de faydalanırız. Bizim için çok önemli ve değerli oyuncular" ifadelerini kullandı.

İCARDİ'NİN PERFORMANSI

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin performansından memnun olduğunu ifade eden Buruk, "Geçen sene Icardi’nın yavaş yavaş yükselen performansı vardı. Bu sene hem sezon başını yapmadı hem de yaşadığı sakatlık, üst üste maçlar oynadı. Ben çok memnunum. Önde baskısını yapıyor. Bütün takımlar artık iki stoperi Icardi’nin yanından ayırmıyor. Bu da bizim için avantaj oluyor. Bu markaj, diğer oyuncuların alan bulmasını sağlıyor.

Icardi’nin performansından memnunum. Gol attı, asist yaptı. Hep iğne ile oynadı, antrenman yapamıyordu. İğnesiz antrenmanlara başladı. Bence Icardi'nin performansı her geçen gün artacak" diye konuştu.