Galatasaray 3 puanı kaptı, derbiyi bekliyor

9 Aralık 2023 06:44 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 06:48

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Salı akşamı Şampiyonlar Ligi’nde tamam ya da devam maçına çıkacak olan Galatasaray sahasında Adana Demirspor’u 3-1’le geçti. Sarı kırmızılılar bu sezon yaptığının aksine Avrupa maçı öncesinde ilk defa tempoyu yüksek tutarak başladı oyuna. Beşiktaş derbisinde bile oyunu rölantiye alan Galatasaray, Adana Demirspor önünde müthiş baskısının karşılığında ilk yarıda iki farklı üstünlüğü yakaladı.

BEKLERİN FARKI

Devrenin sonunda Nelsson’un topa ceza sahası içinde müdahale etmesiyle kazanılan penaltıyı misafir ekip gole çevirdi: 2-1. İlk yarıda Galatasaray’ın oyun olarak bariz üstünlüğünde beklerin etkisi büyüktü. Barış Alper ve Boey’nin muazzam dinamizmi karşısında Adana Demirsporlu oyuncular kanatlarda kimi tutacaklarını şaşırdı. İcardi golcülüğü bırakmış asist kralı olmaya göz dikmiş gibiydi.

YİNE DİREK

Tete en iyi maçlarından birini oynasa da skora katkı veremedi. Misafir ekip son 65-75 arasındaki 10 dakikalık dilimdeki baskısından gol çıkaramadı. Bir gol atıp asist yapan Kerem, ortaya geçince yine etkisizleşti. Oliviera’nın kafa şutu 85’te direğe takıldı. Uzatmalarda penaltı kazanan Aslan’da vuruşu gole çeviren İcardi oldu: 3-1. Aslan derbi haftasında çok önemli bir üç puan kazandı.

KAZANMAK ÖNEMLİYDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mutlu. A. Demirspor maçı sonrası “İyi başladık ve oyunu iyi yönettik. Kazanmak önemliydi. Liderlik koltuğuna oturduk” dedi. Şampiyonlar Ligi’ndeki Kopenhag karşılaşması öncesinde moral bulduklarını belirten Buruk, dünkü mücadelede sakat vermemelerinin de sevindirici olduğunu söyledi.

STANDARDI OLMALI

Buruk, itiraz ettiği penaltı kararıyla ilgili ise “Kuralın ne olduğunu öğrenirsek, bu pozisyon penaltı mı değil mi daha iyi anlayacağız. Farklı statlarda, farklı kararlar veriliyor. Penaltı verilebilir, saygı duyuyorum. Buna penaltı veriliyorsa, bütün hakemler bu pozisyonların hepsine penaltı vermeli. Herkesin istediği standart olması” dedi.