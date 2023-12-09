Galatasaray'dan 18 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Fenerbahçe'nin rekoruna ortak oldu
- Güncelleme Tarihi:
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin 18 yıllık rekorunu egale etti. Sarı-kırmızılılar, 2004-2005 sezonundan bu yana en başarılı performansını sahaya yansıttı.
Süper Lig'in 15. haftası Galatasaray - Adana Demirspor maçıyla başladı.
Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Sarı-kırmızılılar, 3-1 galip ayrılarak 40 puana ulaştı.
Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi ve Sacha Boey'in golleriyle 3 puana uzanan Aslan, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi liderlik koltuğuna oturdu.
GALATASARAY 18 YILLIK REKORU EGALE ETTİ
Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek Fenerbahçe'nin 2004-2005 sezonundaki 15 haftada 40 puanlık rekorunu egale etti.
Öte yandan bu akşam Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe, 3 puana uzanması durumunda 18 sene önceki kendi rekorunu yeniden tadacak.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Zorlu derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek.