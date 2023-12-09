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    • Haberler > Spor > Galatasaray'dan 18 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Fenerbahçe'nin rekoruna ortak oldu

    Galatasaray'dan 18 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Fenerbahçe'nin rekoruna ortak oldu

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray&#039;dan 18 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Fenerbahçe&#039;nin rekoruna ortak oldu
    Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi

    Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin 18 yıllık rekorunu egale etti. Sarı-kırmızılılar, 2004-2005 sezonundan bu yana en başarılı performansını sahaya yansıttı.

    Süper Lig'in 15. haftası Galatasaray - Adana Demirspor maçıyla başladı.

    Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Sarı-kırmızılılar, 3-1 galip ayrılarak 40 puana ulaştı.

    Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi ve Sacha Boey'in golleriyle 3 puana uzanan Aslan, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi liderlik koltuğuna oturdu.

    Galatasaray'dan 18 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Fenerbahçe'nin rekoruna ortak oldu

    GALATASARAY 18 YILLIK REKORU EGALE ETTİ

    Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek Fenerbahçe'nin 2004-2005 sezonundaki 15 haftada 40 puanlık rekorunu egale etti.

    Öte yandan bu akşam Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe, 3 puana uzanması durumunda 18 sene önceki kendi rekorunu yeniden tadacak.

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

    Zorlu derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

     

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