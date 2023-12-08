Colley, Bailly ve Ghezzal oynuyor! Beşiktaş, Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı
Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş yarın oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi 3 kilit ismin kadroda olduğunu açıkladı. Omar Colley, Eric Bailly ve Rachid Ghezzal derbide forma giyebilecek. Kritik maç öncesi başkan Hasan Arat ve yöneticiler Ümraniye'ye moral ziyaretinde bulundu
Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak Siyah-Beyazlılar galibiyete kilitlendi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ardından kamp başladı.
Sakatlığı bulunann ve oynayıp oynmayacağı merak edilen Gambiyali stoper Omar Colley maç kadrosunda. Kartal'ın diğer şüpheli isimleri Bailly ve Ghezzal de derbide forma giyebilecek.
BEŞİKTAŞ'IN FENERBAHÇE KAMP KADROSU
23 futbolcudan oluşan kamp kadrosunda teknik direktör Rıza Çalımbay, şu isimlere yer verdi:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Alex Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy
HASAN ARAT ÜMRANİYE'DE
Öte yandan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte futbolcularla bir araya gelen başkan Hasan Arat, siyah-beyazlı ekibe Fenerbahçe derbisinde başarılar diledi.