Colley, Bailly ve Ghezzal oynuyor! Beşiktaş, Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı

8 Aralık 2023 19:51 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 20:03

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak Siyah-Beyazlılar galibiyete kilitlendi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ardından kamp başladı.

Sakatlığı bulunann ve oynayıp oynmayacağı merak edilen Gambiyali stoper Omar Colley maç kadrosunda. Kartal'ın diğer şüpheli isimleri Bailly ve Ghezzal de derbide forma giyebilecek.

BEŞİKTAŞ'IN FENERBAHÇE KAMP KADROSU

23 futbolcudan oluşan kamp kadrosunda teknik direktör Rıza Çalımbay, şu isimlere yer verdi:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Alex Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy

HASAN ARAT ÜMRANİYE'DE

Öte yandan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte futbolcularla bir araya gelen başkan Hasan Arat, siyah-beyazlı ekibe Fenerbahçe derbisinde başarılar diledi.