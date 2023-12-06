Beşiktaş'ta derbi öncesi Omar Colley üzüntüsü! Fenerbahçe maçında kim stoper oynayacak?
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Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Derbi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Omar Colley sakatlandı. Tecrübeli stoper yarın sağlık kontrolünden geçecek. Siyah-Beyazlılar'da Fenerbahçe maçı öncesi sakat sayısı arttı.
Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün çift idmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, antrenmana katılmadı. Akşam ise Omar Colley'den sakatlık haberi geldi. beIN Sports'un haberine göre Gabonlu stoper derbide forma giyemeyecek.
İKİ STOPER SAKAT
Beşiktaş'ta Tayyip Talhan Sanuç'tan sonra Omar Colley de sakatlar listesine eklendi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın derbide Necip Uysal'ın yanında kimi oynatacağı merak ediliyor.
Eric Baily ve Daniel Amartey'nin oynayabilecek durumda olduğu gelen haberler arasında
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın devam edecek.