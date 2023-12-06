Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde seyirci kararı! Sarı lacivertliler tribünde olacak

6 Aralık 2023 14:44 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 15:05

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için deplasman tribünü kararı açıklandı.

9 Aralık Cumartesi akşamı Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma için İl Spor Güvenlik Kurulu kararını verdi. Yapılan açıklamaya göre, kritik derbiye 1814 rakip seyircinin alınmasına karar verildi. Sarı lacivertli taraftarlar deplasman tribününe giriş yapabilecek.

Deplasman takım taraftarları, maçın oynanacağı stada toplu olarak giriş yapabilecek.

FENERBAHÇE'YE 3 MÜJDE

Fenerbahçe, kritik Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı. Son maçta sakatlanarak oyundan çıkan Miguel Crespo'nun durumunun iyi olduğu aktarılırken, Djiku ve Mert Hakan Yandaş da idmanın tamamında takımla çalıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'ndeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sivasspor karşısında maça ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Mert Hakan Yandaş idmanın tamamında takımla çalıştı.

Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan alınan Miguel Crespo'nun durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Miguel Crespo'nun Beşiktaş derbisinde kadroda olması bekleniyor.

HASAN ARAT: BÜYÜK BEŞİKTAŞ GELİYOR

Beşiktaş Kulübü'nde başkanlığa seçilen Hasan Arat uzun zamandır üzülen siyah beyazlı taraftarların içine su serpecek açıklamalar yaptı. Dünkü mazbata töreninde konuşan Arat, "Önümüzdeki haftadan itibaren transfer çalışmalarına başlayacağız. Bir an önce futbol takımımızı toparlayacağız" vurgusu yaparken, "Taraftarlarımız moralli olsunlar. Beşiktaş taraftarı, Türkiye’nin en büyük taraftarıdır. Her inişin bir çıkışı vardır" şeklinde konuştu.