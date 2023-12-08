Derbinin hakemini bilmişti… Ahmet Çakar Beşiktaş Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı!

8 Aralık 2023 15:08 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 15:08

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Sabah Gazetesi

Tüpraş Stadı'nda yapılacak olan maç öncesi yorumculardan önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Evinde kaybetmek istemeyen Beşiktaş’ın zorlu rakibine karşı nasıl bir taktik izleyeceği merak konusu olurken eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’dan flaş bir tahmin geldi. Daha önce derbinin hakemini bilen Ahmet Çakar, Beşiktaş Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı. İşte ayrıntılar…

DERBİNİN HAKEMİNİ 3 GÜN ÖNCESİNDEN SÖYLEDİ

Dev derbinin hakemini 3 gün öncesinden bilen Ahmet Çakar, şimdi de maçın sonucunu tahmin etti. Atilla Karaoğlan’ın dev derbiye neden verildiği anlatan Çakar, şunları söyledi:

"Derbinin hakeminin Atilla Karaoğlan olacağını 3 gün önce Beyaz Futbol programında açıklamıştım. Sebebi şu, Federasyon ve MHK'den sızma oldu. Önceden bana haberi uçurdular. Ben de kamuoyu ile paylaştım. Yanlış bir atama mı? Hayır... Maalesef Süper Lig'de böylesine önemli derbileri yönetebilecek, fazla hakem yok. Halil Umut Meler, bol bol yönetti şimdi sıra Atilla Karaoğlan'da. Atama doğrudur. Umarım başarılı olur.

Atilla Karaoğlan'ın şu anda neler düşündüğünü hissedebiliyorum. Bir tarafta geçen yıl yönettiği Gaziantep-Beşiktaş maçında Kitsiou'ya kafa atan N'Koudou'ya VAR davetine rağmen gösteremediği kırmızı kart. Diğer yandan da Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü son dakikalarda yendiği maçta Fenerbahçe lehine verdiği mutlak hatalı penaltı. Şu anda bu iki pozisyonun bilinç altında onu zorladığını biliyorum. Ama büyük hakemlik ve büyük hakem, geçmişi silebilen, geçmişin kendisini etkilemişine izin vermeyen, ruh hali demektir."

AHMET ÇAKAR DERBİNİN KAZANINI AÇIKLADI

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının sonucunu da tahmin eden Çakar, "Kağıt üzerine baktığımızda form durumu, eksik ve dönen oyuncular açısından Fenerbahçe daha ağır basıyor. Fakat bu sadece kağıt üzerinde. Başlama vuruşundan sonra, çok farklı şeyler olabilir. Erken bir gol ya da kırmızı kart tansiyonu birden yükseltir. Hatta bırakın golü ya da kırmızı kartı, maçın başlarında verilecek hatalı bir faul bile oyuncuları gerginleştirir. Bu gerginlik tribünlere yansır ve maç çok elektrikli hale gelebilir. Normal şartlar altında Fenerbahçe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum ama 80 yıllık Türk futbol tarihi derbilerde genelde yanılmıştır." dedi.

FENERBAHÇE 47-42 ÜSTÜN

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 135. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 134 derbide sarı-lacivertliler 47, siyah-beyazlılar ise 42 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 155 kez ağları sarstı, Fenerbahçe ise 153 gol kaydetti.