Eski Beşiktaşlı Veli Kavlak'tan derbi yorumu: Fred ve Szymanski'yi zorlardım

8 Aralık 2023 10:13 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 10:54

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ÖZEL RÖPORTAJ - FERHAT KIZILTAŞ Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 19.00'da oynanacak zorlu mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

2011-2018 sezonları arasında Beşiktaş'ta forma giyen ve 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Veli Kavlak, derbi öncesi https://www.turkiyegazetesi.com.tr sitesine özel açıklamalarda bulundu.

Kariyerini Avusturya ekiplerinden Rapid Wien U-16 takımında teknik direktör olarak sürdüren Kavlak, eski takımı Beşiktaş'ı favori gördüğünü açıkladı.

VELİ KAVLAK: DERBİLERDE ÇOK FARKLIYIZ

Tüpraş Stadyumu'nda oynadığımız derbilerde mağlup olmamıştık ve iyi de oynuyorduk. Puan durumunda iyi olmadığımız zamanlarda bile derbilerde iyi futbol sahaya yansıtıyorduk. Dolayısıyla taraftarların da devreye girmesiyle Beşiktaş'ın iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. İç sahada çok farklı oynuyoruz.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY LİGİN ÜSTÜNDE KADRO KURDU MU?

Kadro derinliği açısından ikisinin de kaliteli kadroları var ama biz de bazı transferler tam olarak oturmasa da iyi isimlere sahibiz. Gedson Fernandes mesela Türkiye'de en iyi orta saha oyuncusu. Takım olma konusunda başarılı olamadık ama inşallah Fenerbahçe maçında çıkış yakalayacağız.

VELİ KAVLAK: İYİ İŞLER YAPAMIYORUZ

Şenol Güneşli Beşiktaş'ın yaptığı transferler çok tartışıldı. İlk devre bitmeden toplam 3 teknik direktör çalıştı. Siz Beşiktaş'ın kötü planlama ile sezona başladığını düşünüyor musunuz?

Türkiye'de bunun kulüplerin ortak sorunu olduğunu düşünüyorum. Kamp başlıyor, hangi oyuncu gidecek ve gelecek belli olmuyor. Ağustos'un son haftasına kadar transferler bitmiyor. Sonra gelen oyuncular hazır olmuyor, sakatlanıyorlar. Takım ruhunu yakalamak bir zaman alıyor. Maalesef o konuda iyi işler yapamıyoruz. Gelen oyuncuların hepsinin bir kalitesi var. İzleme komitesi bunları takip etmiştir ama bir oyuncu geldiğinde form tutana kadar zaman alıyor.

RIZA ÇALIMBAY SİZCE DOĞRU İSİM Mİ?

Tabii ki Rıza Çalımbay Beşiktaş efsanesidir. Zorlukların bilincinde olmasına rağmen geldi. Başarılı olur ya da olmaz sonuçta kendisi bir Beşiktaş efsanesi. Ben tartışılmasını çok anlamlı bulmuyorum. Bir Beşiktaşlının kolay kolay Rıza hocaya hayır diyeceğini sanmıyorum. Aksi çok garip olur.

VELİ KAVLAK: FRED'E ADIM ATTIRMAZDIM

Şu an Beşiktaş orta sahasında oynuyor olsaydınız kadroda banko olur muydunuz? Ayrıca derbide ilk 11'de olsaydınız hangi oyuncuları gözünüze kestirirdiniz?

Ben kendime güvenen bir oyuncuydum. Sağlıklı olduğum zaman derbilerde hep forma giymiştim. Değişik tipte oyuncuların eksikliği var. Mesela Atiba Hutchinson'un uzun dönem eksikliğini uzun süre yaşayacağız. Bana göre çok farklı bir oyuncuydu. Derbide oynasaydım ben Fred ve Szymanski ile sürekli karşılaşırdım. İkili mücadeleye girerdik ve zorlardım.

DERBİDE FAVORİNİZ KİM?

Beşiktaş şartlar ne olursa olsun, iç sahada her zaman favoridir. Gedson Fernandes, Aboubakar ve Cenk Tosun'un uyumu çok önemli. Maçı 2-1 Beşiktaşımızın kazanacağını düşünüyorum.

ESKİ TAKIM ARKADAŞINIZ ABOUBAKAR MORALSİZ Mİ?

İşler iyi gitmediği zaman ve skorlar tatmin etmediği zaman surat ifadenize yansıyor. Her oyuncu bunu yaşıyor. Futbol böyle. Fenerbahçe'yi yendiğiz zaman durumlar değişecektir. Herkes gülecektir.