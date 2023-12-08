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    • Haberler > Spor > Derbinin faturası kesildi! Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası

    Derbinin faturası kesildi! Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası

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    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Derbinin faturası kesildi! Beşiktaş&#039;a 1 maç seyircisiz oynama cezası
    Fenerbahçe, Beşiktaş

    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, geçen hafta oynanan Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçında yaşanan olayların cezasını belirledi.

    Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş Emlakjet'e bir maç seyircisiz oynama cezası verildiğini açıkladı.

    Açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle Beşiktaş Emlakjet'e bir maç seyircisiz oynama ve 325 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

    Derbinin faturası kesildi! Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası

    YAM MADAR'IN GÖZÜNDE GÖRME KAYBI OLMUŞTU

    Karşılaşmanın ikinci periyodunda sahaya atılan yabancı maddelerden birinin Fenerbahçe oyuncusu Yam Madar’ın yüzüne isabet etmesi üzerine karşılaşma bir müddet durmuş, kaşı açılan sarı-lacivertli sporcunun bir süre saha içinde yapılan tedavisine soyunma odasında devam edilmişti.

    Madar'a gelen yabancı cisim sonrası hakemler, tribünleri uyarmak için anons yaptırmıştı.

    Fenerbahçe Beko ise yaşanan olay sonrası Yam Madar'ın kısmi görme kaybı yaşadığını açıklamıştı.

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