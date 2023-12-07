Rıza Çalımbay için dönüm noktası: Derbiyi mutlaka kazanmalıyız

7 Aralık 2023 07:23 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 07:27

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dünkü idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisi öncesinde takımın durumu hakkında bilgiler veren Çalımbay, “Bu bizim için dönüm maçı. Oyuncular da farkında. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Yukarıyı yakalamak için derbide zafer gerekiyor. Taraftarımızın desteğine ve futbolcularıma çok güveniyorum. Bu maç için sakatlık mazeret değil” dedi.

BEŞ İSİM BELİRSİZ

Rosier ve Masuaku’nun durumlarının bugün belli olacağını belirten Çalımbay, Bailly, Ghezzal ve Rashica’nın derbide oynayıp oynamayacaklarına önümüzdeki günlerde karar vereceklerini söyledi. Başkanın nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Çalımbay, “Cuma günü gelecek ve takımla tanışacak. Şu an sanırım yurt dışında. Transfere mi gitti bilmiyorum. Belki kendi özel işleri vardır. Feyyaz (Uçar) burada olsaydı, size cevap verirdi” dedi.