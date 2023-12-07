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    Hasan Arat transfer için gaza bastı! İlk durak Paris

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hasan Arat transfer için gaza bastı! İlk durak Paris
    Hasan Arat, Beşiktaş, Transfer

    Siyah beyazlıların yeni patronu seçim vaatlerini gerçekleştirmek üzere Paris’e gitti. Arat’ın ikinci durağı Londra olacak. Taze başkan, müjdelerle dönmek istiyor...

    MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, seçim öncesinde Fransız devi Paris Saint-Germain ile futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı. Mazbatayı alır almaz transfer çalışmalarına hız veren siyah beyazlıların patronu dün ilk iş olarak Fransa’nın başşehri Paris’e gitti. Yeni başkanın PSG’deki hedefi takımdan gönderilecek isimlerin başında bulunan Hugo Ekitike. Genç forvetin kendisini ispatlayacağı bir takıma gitmeye karar vermesi Kartal’ın işini kolaylaştırıyor. 

    MADUEKE DE YAKIN

    Hasan Arat’ın bu görüşmenin ardından ikinci durağı Londra olacak. Başkanın, seçim öncesinde transfer için iş birliği protokolü yaptığı kulüplerden biri olan Chelsea’nin forveti Noni Madueke’ye kanca atıldı. Sağ kanatta ve santraforda görev yapabilen Nijerya asıllı İngiliz oyuncu sezon başında 7,5 yıllığına kadroya katılmasına rağmen çıktığı 6 lig maçında skora katkı veremedi. Ekitike ve Medueke’nin satın alma opsiyonlu olarak kiralanması hedefleniyor.

    TALİSCA’YI SONA SAKLADI

    Başkan Hasan Arat, Paris ve Londra seferlerinin ardından cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gelecek. Arat, derbi sonrasında bu defa Talisca seferine çıkacak. Suudi Arabistan’a gidecek olan siyah beyazlıların patronu, daha önce Brezilyalı yıldızın transferi için söz aldığı Al Nassr Başkanı Musalli Al-Muammar’la görüşecek.

    HUGO EKİTİKE

    İki sezon önce Reims’den 28 milyon avro karşılığında PSG’nin yolunu tutan 21 yaşındaki oyuncu, Fransız devinde bekleneni veremedi. Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Ekitike, geçen sezon 25 maçta 3 gol, 4 asistle oynadı. Bu sezon ise sadece bir maça çıkabildi.

    NONİ MADUEKE

    Chelsea’ye iki sezon önce PSV’den transfer olan Madueke, İngiliz devinde iki sezonda 20 maça çıktı. Sadece iki gol katkısı veren ve bu sezon 6 lig maçında suskun kalan 21 yaşındaki oyuncu, İngiltere U-19 Millî Takımında ise beş maçta üç defa fileleri havalandırdı.

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    Gökay 7 Aralık 2023 09:54

    Bu sezondan ümidi kestik ama gelecek sezon yeni transferlerle şampiyonluğa gidebiliriz

    İbrahim Akın 7 Aralık 2023 09:53

    Madueke'yi getirmek çok zor ama gelirse takım seviye atlar

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