Hasan Arat transfer için gaza bastı! İlk durak Paris

7 Aralık 2023 06:43 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 06:44

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, seçim öncesinde Fransız devi Paris Saint-Germain ile futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı. Mazbatayı alır almaz transfer çalışmalarına hız veren siyah beyazlıların patronu dün ilk iş olarak Fransa’nın başşehri Paris’e gitti. Yeni başkanın PSG’deki hedefi takımdan gönderilecek isimlerin başında bulunan Hugo Ekitike. Genç forvetin kendisini ispatlayacağı bir takıma gitmeye karar vermesi Kartal’ın işini kolaylaştırıyor.

MADUEKE DE YAKIN

Hasan Arat’ın bu görüşmenin ardından ikinci durağı Londra olacak. Başkanın, seçim öncesinde transfer için iş birliği protokolü yaptığı kulüplerden biri olan Chelsea’nin forveti Noni Madueke’ye kanca atıldı. Sağ kanatta ve santraforda görev yapabilen Nijerya asıllı İngiliz oyuncu sezon başında 7,5 yıllığına kadroya katılmasına rağmen çıktığı 6 lig maçında skora katkı veremedi. Ekitike ve Medueke’nin satın alma opsiyonlu olarak kiralanması hedefleniyor.

TALİSCA’YI SONA SAKLADI

Başkan Hasan Arat, Paris ve Londra seferlerinin ardından cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gelecek. Arat, derbi sonrasında bu defa Talisca seferine çıkacak. Suudi Arabistan’a gidecek olan siyah beyazlıların patronu, daha önce Brezilyalı yıldızın transferi için söz aldığı Al Nassr Başkanı Musalli Al-Muammar’la görüşecek.

HUGO EKİTİKE

İki sezon önce Reims’den 28 milyon avro karşılığında PSG’nin yolunu tutan 21 yaşındaki oyuncu, Fransız devinde bekleneni veremedi. Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Ekitike, geçen sezon 25 maçta 3 gol, 4 asistle oynadı. Bu sezon ise sadece bir maça çıkabildi.

NONİ MADUEKE

Chelsea’ye iki sezon önce PSV’den transfer olan Madueke, İngiliz devinde iki sezonda 20 maça çıktı. Sadece iki gol katkısı veren ve bu sezon 6 lig maçında suskun kalan 21 yaşındaki oyuncu, İngiltere U-19 Millî Takımında ise beş maçta üç defa fileleri havalandırdı.