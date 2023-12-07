Futbol camiası bu haberi bekliyordu! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!
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Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Son dakika spor haberleri… Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Süper Lig'in 15. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne olacak.
DEV DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ligde bu hafta görev yapacak hakemler duyuruldu. Buna göre 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.
Derbide Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu ise yardımcı Hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.