Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Futbol camiası bu haberi bekliyordu! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

    Futbol camiası bu haberi bekliyordu! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Futbol camiası bu haberi bekliyordu! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!
    Fenerbahçe, Beşiktaş, Son Dakika Spor Haberleri, Hakem

    Son dakika spor haberleri… Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

    Trendyol Süper Lig'de 15. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Süper Lig'in 15. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne olacak.

    DEV DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ligde bu hafta görev yapacak hakemler duyuruldu. Buna göre 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

    Derbide Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu ise yardımcı Hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...