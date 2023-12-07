Futbol camiası bu haberi bekliyordu! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

7 Aralık 2023 12:48 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 12:52

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Süper Lig'in 15. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne olacak.

DEV DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ligde bu hafta görev yapacak hakemler duyuruldu. Buna göre 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Derbide Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu ise yardımcı Hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.