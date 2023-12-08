Dusan Tadic iddialı! 'Derbiler benim işim'

8 Aralık 2023 07:28 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 07:29

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’nin Sırp yıldızı Dusan Tadic’ten Beşiktaş derbisi öncesi önemli açıklamalar geldi. Samandıra’da basın mensuplarının sorularını cevaplayan 35’lik yıldız, Beşiktaş’ı neden seçmediği sorusuna “Sezon başında 40 - 50 kulüpten teklif aldım. Böylesini beklemiyordum. Ama beni etkileyen Fenerbahçe oldu. Çünkü proje büyüktü. Başkan, hoca, yönetim, taraftar çok büyüktü. Ben de bunu seçtim. Menajerlerimin Beşiktaş ile görüşmelerinde neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Fakat Fenerbahçe’ye neden geldiğimi biliyorum” ifadesinde bulundu.

AJAX İLE YENMİŞTİK

Ajax formasıyla Beşiktaş’a karşı iki zafer yaşadığını hatırlatan Dusan Tadic, “Bu tip atmosferlerde futbol oynamaya alışığız. Bunlar normal ve bizleri motive ediyor. Atmosferin yoğunluğu, elektrik, taraftarlar güzeldir. Futbolda olması gereken şeyler” sözleriyle derbi için hazır olduğunu dile getirdi. Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Sırp yıldız, “Hem oynaması hem izlemesi keyifli bir maç olacaktır” derken, “Derbilerde o kadar motive oluyorum ki, bir arkadaşım, “Bu maçlarda göz rengin bile değişiyor” demişti” ifadelerini kullandı.

BENİ YORGUN GÖRMEYECEKSİNİZ

İlerleyen yaşına rağmen maç kaçırmayan Tadic, “Beni hiçbir zaman yorgun göremeyeceksiniz. Fit olabilmek, formda olabilmek, sahada yorulmamak adına çok çalışıyorum. Aslında yorgunluk zihinde başlıyor. Ben buna da izin vermem” diye konuştu.

FENER'İN KOZU OLACAK

Dusan Tadic, Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe’nin en önemli kozlarından biri olacak. Bu sezon 25 maçta 10 gol, 6 asistlik skor katkısı sağlayan Tadic, Trabzonspor ağlarını iki kez havalandırmıştı. Ajax formasıyla, PSV ve Feeynoord’a karşı 43 maçta 28 gole katkı veren Sırp oyuncu büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor.